Lucía Méndez rechaza a Poncho de Nigris aunque él ya estaba puestísimo

Recientemente Poncho de Nigris reveló que cantaría con Lucía Méndez, lo que marcaría su regreso a la música.

Según Poncho, sería un tema para disfrutar, “vamos a estar en un mood obviamente para los chavos, para los jóvenes. Le vamos a meter cande sus canciones, puede ser, ‘Corazón de piedra’ unos coritos de ella, de Lucía Méndez, una combinación con lo nuevo”.

Además, el famoso influencer mencionó que había hablado con ella para ponerse de acuerdo y que a ella le pareció una buena idea la colaboración, “Yo siempre he sido fan de Lucía Méndez, de toda la vida y nos pusimos de acuerdo y le pareció buena la idea”, dijo.

Lucía Méndez niega colaborar con Poncho de Nigris

Pese a las declaraciones del famoso integrante del team infierno, Lucía Méndez lo desmintió.

En una entrevista en el programa ‘Todo para la mujer’, la cantante dijo que no tenía planes de grabar con él.

“Me lo propusieron, sí. A mí Poncho me cae divino. Víctor, quien lleva mi carrera me comentó algo y le dije, ‘mira Víctor, no, no sé’, la verdad no supe qué decir y después como Alfonso lo comentó, se hizo como una bola, pero no he quedado en nada para nada”, explicó.

Lucía dijo que no está enojada con Poncho por dar estas declaraciones y dijo que lanzará nueva música en breve.

Al momento, Poncho de Nigris no ha reaccionado a la respuesta de Lucía.