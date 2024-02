Luis Enrique Guzmán pone en duda la enfermedad del hijo de Mayela Laguna; ella responde

Desde hace algunos meses, Luis Enrique Guzmán y su expareja, Mayela Laguna, han estado envueltos en una guerra de declaraciones por el tema de su hijo. Según Luis Enrique, el menor no es sangre de su sangre.

Este hecho ha sido negado por la propia Mayela y hasta comenzó un proceso legal para que su ex se hiciera una prueba de ADN. Justamente, hace unas horas, el heredero de la dinastía Pinal acudió con las autoridades pertinentes para someterse a dicho examen, pese a que el niño está hospitalizado.

Durante su llegada, fue abordado por los reporteros, quienes le cuestionaron si realmente no ha pagado los gastos del hospital, así como lo afirmó hace poco su exesposa. Recordemos Quote trascendió que el pequeño fue hospitalizado el pasado fin de semana por estar delicado de salud y luego se confirmó que padecía rotavirus.

“Yo todo lo tengo cubierto completamente. Obviamente que yo me estoy haciendo cargo. El niño no tiene nada de culpa. Es inocente completamente” Luis Enrique Guzmán

A palabras de Luis Enrique, la verdadera “culpable” de todo este asunto es la propia Mayela Laguna, quien ha llenado los “micrófonos de la prensa con mentiras”. Incluso, insinuó que la enfermedad del pequeño era un “invento” de su madre para retrasar el examen de paternidad.

Al preguntarle acerca de la posibilidad de que la prueba de ADN comprobara que es padre del niño, se dijo completamente seguro de que saldrá negativa, pues todo ha sido parte de los “engaños” de Mayela para “extorsionarlo” a él y su familia.

“Yo feliz (de apoyarlo). Sabiendo la verdad, pero se me engañó. Lo amo, pero no es mi hijo. Todos ustedes van a saber la verdad. Mientras tanto, todo lo que escuchen es mentira. Yo he sido parte de un engaño horrible. Mi familia ha sido victima de una persona nos quiere extorsionar desde el primer momento que no se le dio lo que quería”, expresó.

Mayela Laguna asegura que su hijo si es descendiente de Luis Enrique / Facebook: Silvia Pinal/Instagram: @luisenriquegp



Mayela Laguna responde a Luis Enrique Guzmán

Tras las declaraciones de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna fue entrevistada por el programa de De primera mano, donde, entre lágrimas, aseguró que “jamás le ha pedido un peso” a él o a la dinastía Pinal.

“Lo único que le he pedido es que pague la escuela o responsabilidades como esta (la hospitalización). Desde que lo conozco, nunca le he pedido nada. Es lo que más coraje me da todavía” Mayela Laguna

Sobre la insinuación acerca de haber “inventado” la enfermedad de su hijo, Mayela sostuvo que ella jamás se ha negado a que Luis se haga la prueba de ADN y que incluso deseaba que se realizara en el hospital donde está internado el menor.

“Nunca se me habría ocurrido algo así. Todo este tiempo le he dicho que se lo lleve y que se haga la prueba de ADN en cualquier lado. Estaba abierta a la reconciliación. Para mi desgracia, todo lo que digo es verdad. No tengo doble careta”, expreso.

Para finalizar la entrevista, reiteró que todo este tema le resulta muy doloroso y confesó que le contará “toda la verdad” a su hijo, en cuanto crezca: “Yo no enfermé a mi hijo. Pueden investigar cómo llegó mi hijo (al hospital). (Luis Enrique Guzmán) es un doble moral”.

Luis Enrique Guzmán asegura que no es el padre del hijo de Mayela Laguna / Instagram: @Luisenriquigp