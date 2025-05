Manelyk estalla contra Lupillo y lo tacha de cobarde: ¡Lo culpa de manipular las votaciones desde afuera!

Manelyk González protagonizó un momento tenso durante la más reciente gala de ‘La casa de los famosos All-stars’ tras ser eliminada del reality. Aunque fue una de las favoritas del público por varias semanas, su salida la sorprendió tanto a ella como a sus seguidores.

“No me lo esperaba. No quería pero creo que todos tenemos un ciclo que cumplir por algo pasan las cosas. Ya era una placa muy cerrada. Todos eramos muy fuertes”, expresó Mane, quien aseguró no creía que fuera eliminada este lunes.

Sin embargo, desde el panel de la gala del 13 de mayo, Mane lanzó fuertes acusaciones contra Lupillo Rivera, a quien acusó de manipular la opinión pública y organizar campaña de desprestigio en contra del cuarto agua y abandonar el programa de forma “cobarde”.

Manelyk encara a Lupillo y lo acusa de manipular a los fans desde afuera

Durante su intervención en la gala del 13 de mayo, Manelyk acusó directamente a Lupillo Rivera de abandonar el reality por estrategia y de influir desde fuera para afectar a su equipo:

“Volviendo al señor aquí afuera que cobardemente se salió de ‘La casa’… pues ahora entiendo todos los votos que eran de Rosa, que la han utilizado como un comodín hasta el final”, lanzó Mane.

En medio de la confrontación, Lupillo intentó defenderse:

—“¿Un comodín te sacó?”, preguntó entre risas.

A lo que ella respondió sin titubear:

—“No me sacó Rosa, corazón. Tú con los fans lo hiciste”.

—“ Es el juego… ¿O sea es culpa mía? (risas)

Manelyk acusa a Lupillo de “enganchado” y de fingir crisis de salud para salir de LCDLF All-stars

Para Manelyk, la estrategia de Lupillo desde fuera del reality fue clara. Según ella, fingió su salida y utilizó su influencia para inclinar la balanza en contra de sus rivales:

“Estás tan enganchado. No soportas perder y eres tan cobarde que estás aquí afuera moviendo todo. Pero yo voy a hacer lo mismo con los míos”, afirmó con enojo. Incluso fue más allá al cuestionar las razones de su salida del programa:

“A estas alturas del partido los que deciden son los fans, pero sí hay personas que mueven a esos fans y sabemos que Lupillo Rivera tiene muchos seguidores. No soportaba perder y se tuvo que inventar algo para venir a hacer todo desde aquí afuera”.

¿Por qué salió Lupillo de ‘La casa de los famosos All-stars, según Javier Ceriani?

La salida de Lupillo Rivera del reality generó dudas desde el inicio. Aunque el cantante aseguró que fue por una crisis de salud, el periodista Javier Ceriani reveló que el cantante habría pedido salir por inconformidades con la producción de ‘La casa’

“Exigió su salida del reality con estas palabras: ‘¿Qué está pasando? Estoy quedando como un pen… Quiero que me arreglen este pe… o me salgo’.

Resulta que el cuarto Agua se lo está comiendo vivo”, declaró Ceriani.Por su parte, la familia de Lupillo también emitió un comunicado en su defensa, asegurando que el reality lo estaba tratando injustamente y favoreciendo al equipo contrario.

