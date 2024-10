Maquillista le coqueteó a Jorge Losa; así lo reveló el actor: “No tiene nada de malo”

Desde su salida de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Jorge Losa ha estado en el ojo del huracán, no solo por su relación con Ferka, que sufrió una breve crisis por rumores de infidelidad, sino también por su atractivo físico.

Este ha llevado a que reciba coqueteos de diversas celebridades, incluido un maquillista de celebridades lo cual reveló en varias entrevistas, siendo la más reciente en el pódcast de YouTube ‘Pinky promise’

Durante la charla, la conductora Karla Díaz preguntó a Jorge: “¿Es verdad que el estilista de una famosa conductora te tiró la onda?”. La sorpresa fue evidente en el rostro de Losa, quien rápidamente se dirigió a su compañera Wendy Guevara, comentando: “Sí sería una pregunta que tú me harías”.

Jorge Losa confirma que un estilista sí le tiraba la onda, pero no lo acosó

En medio de risas, Nicola Porcella, otro invitado, intervino: “Yo no me meto, yo trabajo ahí”, en referencia al programa matutino ‘Hoy’. Finalmente, Jorge Losa tomó la palabra y confirmó:

“Si tengo que responder esto y consta en mi perspectiva de lo que viví, sí es cierto que sucedió ahí, sí es cierto que le gusta a la prensa echar más salsa a los tacos”. Jorge Losa

El actor español fue claro al expresar que no había nada de malo en la situación. “Considero que así sucedió. No tiene nada de malo”, reiteró, mostrando una actitud abierta sobre el tema. La conversación continuó con Nicola, quien apoyó su afirmación: “Eso te iba a decir. No tiene nada de malo”.

Losa explicó que la persona en cuestión, aunque prefirió no mencionar su nombre por respeto, sí le había lanzado la onda. “Lo percibí así. Igualmente, no tiene nada de malo”, sostuvo, aclarando que los medios habían exagerado la situación, sugiriendo que había habido acoso. “En mi forma de pensar no fue así”, afirmó Jorge, añadiendo que no se sintió acosado.

Con Jorge inició su relación tras salir de La casa de los famosos México / Francisco Mancera / Archivo TVNotas

Sin embargo, Losa mencionó que después de su declaración, algunos le comentaron que sí habían tenido experiencias similares. “Luego me llegaron ciertos comentarios de más personas que dijeron ‘A mí sí me sucedió", relató. En este sentido, dejó claro que conoce sus límites.

“Todo el mundo sabe que soy buena persona, noble, pero tengo mis límites y sé hasta aquí sí o no”, subrayó.

¿Quién fue el estilista que le coqueteó a Jorge Losa?

Cabe destacar que hace unos meses, el periodista Lalo Carrillo reveló en el programa ‘De primera mano’ que el estilista de Galilea Montijo al que acusaban de supuestamente acosar a Jorge era, en realidad, Bernardo Moreno, maquillista de Galilea en el programa ‘Hoy’, quien decían que no quería que nadie más maquillara a Jorge Losa en el matutino.

