Margarita Magaña recibió una fuerte cachetada en las grabaciones de una novela y ¿perdió la consciencia?

Tras un tiempo alejada de las pantallas, Margarita Magaña se ha ido reincorporando lentamente a la televisión. Hace poco se le vio en la telenovela ‘Hermanas: Un amor compartido’, en la que compartió crédito con grandes celebridades como Danna García y Adriana Louvier.

Recientemente, la actriz dio mucho de qué hablar después de que se viralizaran unas declaraciones que dio en su momento sobre la fuerte cachetada que recibió por parte de una colega durante las grabaciones de un melodrama. Te contamos qué dijo.

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Margarita Magaña regresó hace poco a la televisión / Mezcalent

¿Quién es Margarita Magaña y en qué melodramas ha participado?

Margarita Magaña es una de las actrices mexicanas más queridas de la televisión. Es originaria de Sonora y actualmente tiene 47 años. Su debut artístico fue a los 15 años, cuando participó en ‘El club de Gaby’. Tras esto, estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

A partir de allí, se le ha visto en varios proyectos importantes como:

María la del barrio

Mi pequeña traviesa

Camila

Al diablo con los guapos

Teresa

Lo que la vida me robó

Por amar sin ley

Tiene tres hijos de distintas relaciones. En 2020, decidió pausar su carrera. De acuerdo con una entrevista que dio para TVNotas en 2021, tomó esta decisión para enfocarse más en su familia, pues sentía que la vida artística no le había permitido disfrutar del todo de su maternidad.

No obstante, en aquel entonces dejó claro que regresaría algún día: “Muero por regresar, pues desde los 15 años me dedico a esto. Mi última telenovela fue Me declaro culpable y ya va a cumplir casi tres años; antes de la pandemia llegué a ir a la CDMX para hacer participaciones especiales en programas y telenovelas, pero ya no he hecho otra cosa y lo extraño”, declaró.

En 2024, volvió con el melodrama ‘Tu vida es mi vida’. Hace unos meses, se le vio en ‘Hermanas: Un amor compartido’.

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Margarita Magaña inició su carrera artística a los 15 años / Mezcalent

Margarita Magaña y la fuerte cachetada que recibió durante las grabaciones de una telenovela

En redes sociales, han resurgido las declaraciones que Margarita Magaña dio hace casi dos años para el pódcast ‘Nacha Rock’. Durante la conversación, la actriz habló de la fuerte cachetada que recibió por parte de Leticia Perdigón en las grabaciones de ‘Al diablo con los guapos’.

Magaña recordó que, como parte de una escena, el personaje de Perdigón debía darle una cachetada. Si bien pensó que harían algún tipo de truco para que no le pegara realmente, su compañera le advirtió que ella era de “la vieja escuela” y le daría un golpe real.

La celebridad mencionó que la bofetada fue tan fuerte que “hasta el apuntador salió volando” y “la bajaron al suelo”. Al ver que el llamado ‘chícharo’ se había caído y ante el miedo de que repitieran la escena, decidió improvisar los diálogos.

“Pensé que sería leve…Sí, fue una bofetada que me bajó al suelo. Dije: ‘Perfecto, no se vio cómo salió volando el apuntador. Órale, improvísale, que no quieres otro fregadazo’”. Margarita Magaña

Pese a todo, dijo admirar mucho a Leticia Perdigón por su gran trabajo en pantalla. También dijo recordarla como la única actriz que le dio una cachetada real en una telenovela, pues mencionó que este tipo de escenas suelen estar controladas.

¿Qué dijeron los fans de Margarita Magaña sobre la cachetada que recibió por parte de Leticia Perdigón?

Los fans de Margarita Magaña no dudaron en felicitarla por el gran profesionalismo pese al dolor que debió sentir por la cachetada de Leticia Perdigón. Incluso aplaudieron que “no se quejara” como Karla Esquivel, quien en su momento se enojó con Leticia Calderón por haberle dado una cachetada real en una escena.

La polémica entre Karla Esquivel y Leticia Calderón se suscitó en 2025, cuando ambas trabajaron en ‘Mi amor sin tiempo’. Según Esquivel, su compañera le dio una bofetada muy fuerte y ni siquiera se disculpó.

Calderón sostuvo que sí pidió perdón y culpó al director por no haber coordinado bien la escena. Esta controversia le acarreó muchas críticas a la joven actriz. Y es que muchos consideran que las “cachetadas reales” son normales dentro del mundo de la actuación.

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