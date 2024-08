¿Mariana Echeverría separada de Óscar Jiménez? Sorprendió al decir que está “sin esposo” al salir de LCDLFM

Mariana Echeverría ha generado gran revuelo, tras su salida de ‘La casa de los famosos México’. La conductora enfrentó intensas críticas durante su participación en el reality y a su salida hay polémica, hostilidad y muchas preguntas debido a su comportamiento. Fue objeto de reproches no solo por parte de los televidentes, sino también por los conductores de algunos programas de Televisa.

La situación se tornó aún más polémica cuando la persona que acudió a recibirla al salir del reality no fue su esposo, Óscar Jiménez, sino su hermana, lo que desató algunos rumores de separación en redes sociales.

Por si fuera poco, en la breve explicación sobre su conducta en la casa, Mariana manifestó que entró en un momento difícil de su vida. “Mira, estoy tranquila, porque no he visto mi celular. No sé qué vaya a pasar. Creo que estallaron las redes sociales. No era la idea que tenía del juego, por supuesto que no. Entré en un momento creo que muy débil de mi vida, estaba entre mudanzas, sin esposo, con muchas cosas que me pasaron y no quería entrar débil... Me puse una coraza que creo que fue demasiada”, comentó.

Mariana Echeverría ha causado revuelo a su salida del reality show / Instagram: @marianaecheve

Mariana también reiteró en su visita al programa ‘Hoy’ que enfrentó varios desafíos personales antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos México’: “Yo traía una coraza para no ser débil. Eso es algo que no importa, sino que yo la usé para decir: ‘Aquí nadie entra. Entonces, a mí nadie me va a debilitar’. Y a lo mejor la jugué mal porque entré en una situación pésima de mi vida”, agregó.

Así que la ausencia de Óscar Jiménez durante la gala de eliminación tuvo muchas interrogantes, aunque se podría explicar porque estaría trabajando fuera de México. Sin embargo, los comentarios continuaron luego de que él no hiciera ninguna publicación sobre su esposa tras su salida.

Además, en TVNotas te contamos que Óscar quería que Mariana saliera del reality show porque su imagen se estaba destruyendo.

Mariana Echeverría ha enfretado críticas por La casa de los famosos México / Instagram: @marianaecheve @lacasadelosfamososmx

Óscar Jiménez apoya a Mariana Echeverría en medio de la polémica: “En las buenas y en las malas”

Al parecer las palabras de Mariana cuando dijo que entraba “sin esposo” al reality fueron porque el portero del León no podía acompañarla al programa donde estaría aislada durante el tiempo de su participación, así como el trabajo que su esposo tiene que hacer fuera de la Ciudad de México, por lo que ahora que salió del programa tampoco podría estar junto a ella.

Es así que la ausencia del famoso esposo de Mariana en medio de su polémica salida no tendrían que ver con una separación. Incluso hace unos días, Óscar mandó un video al lado de su hijo donde le expresaban todo su amor a la integrante de la ‘familia disfuncional’ y su esposo le dijo que no la dejaría sola.

“Amor, quiero hacer esta historia nada más para decirte que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas, aquí voy a estar para amarte, para apoyarte, para caminar contigo en cada paso que demos. Eres mi fuerza, mi inspiración, y vamos a estar siempre juntos y recuerda que únicamente esto es un juego”, fueron sus palabras.

