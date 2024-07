Mariana Seoane se niega a suplir a Irina Baeva en ‘Aventurera': “un proyecto que no le ha ido bien”

En los últimos días, la obra de teatro ‘Aventurera’ ha generado bastante polémica, debido a las críticas desatadas por la actuación de Irina Baeva como protagonista, especialmente por su forma de bailar.

Tras los malos comentarios, el productor Juan Osorio dio a conocer que en unos días habrá una nueva ‘Aventurera’, asegurando que había tomado esta decisión al escuchar al público y a la prensa.

Sin embargo, al parecer esto sería solamente un truco publicitario para aumentar las ventas de boletos para la obra de teatro. Según lo dicho por Juan Osorio, la nueva ‘Aventurera’ llegará el próximo 18 de julio junto al debut de Nicola Porcella en la puesta en escena.

Juan Osorio mencionó que habrá una nueva ‘Aventurera’ el 18 de julio / Instagram

Mariana Seoane ¿será la nueva ‘Aventurera’? Ella aclara todo

Luego del anuncio de Juan Osorio de que en los próximos días presentará a la nueva ‘Aventurera’, muchos nombres han salido a relucir como Ivonne Montero, María León, Geraldine Bazán, Karenka y Mariana Seoane. Cada una de ellas parece poseer un estilo único para interpretar a ‘Elena Tejero’ en la obra de teatro.

En una entrevista, Mariana Seoane confesó que no ha recibido ninguna llamada de Juan Osorio, productor de la puesta en escena, pero considera que tiene todo para interpretar a ‘Elena Tejero’.

“Todavía no me ha hablado nadie. ¿Para qué pensar en algo si no me ha buscado Juan? Gracias a Dios, me veo muy bien a mis 48 años, pero creo que debería ser interpretado por alguien más joven. Aunque me muevo muy bien, tengo las tablas, el nombre, la trayectoria, canto, bailo, actúo… sí podría hacerlo”. Mariana Seoane

Seoane también mencionó que para cualquiera que sea llamada a suplir a Irina Baeva, el reto es muy grande, ya que la obra no ha tenido el éxito esperado.

Mariana Seoane “También es un toro grande entrar a un proyecto que no le ha ido bien. Tampoco es como levantar un muerto, pero ¿cómo le haces?”.

La cantante recordó que cuando vivía Carmen Salinas, le hicieron la propuesta de estar en ‘Aventurera’. Sin embargo, en ese momento no pudo aceptar por diferentes compromisos: “Hace muchísimos años, cuando vivía Carmelita, me buscaron y por tiempo y cosas, no pude”.

Finalmente, Mariana Seoane pidió que le dieran una oportunidad a Irina Baeva para que pueda demostrar su talento: “Yo creo que Irina se va a quedar. Hay que apostarle, hay que darle la oportunidad bien”.

