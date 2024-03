Maribel Guardia se sincera y habla sobre los rumores de ya no querer vivir tras la muerte de Julián Figueroa

El próximo 9 de abril es el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia. Falleció de un infarto, y a raíz de este suceso, la actriz ha pasado por momentos fuertes de depresión.

En TVNotas hablamos con la costarricense y nos habló de los rumores de que ya no quiere vivir.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre los rumores de ya no querer vivir?

“Ya casi un año. No lo puedo creer. Honestamente, sigo transitando con el dolor en este momento. Me siento muy identificada con la gente que está viviendo lo mismo que yo”. Maribel Guardia

Aunque aparenta fortaleza, en realidad está muy frágil: “Hay momentos en que me tengo que rescatar de la nada. Me hundo y me vuelvo a levantar. Pero, cuando alguien se nos va, yo creo que lo que ellos quisieran es vernos bien y felices. Que sigamos con lo que nos toca de vida, aunque tengamos el corazón apachurrado y el alma partida, como yo la tengo, pero adelante. Cada día ha sido una batalla”.

Maribel Guardia asegura que su familia es su mayor apoyo

“Yo quiero vivir y darle gracias a Dios por la sangre que corre por mis venas. Tengo un nieto a quien debo cuidar y sacar adelante. Darle mucho amor. No sé cuánto tiempo me toque estar en este plano. Pero el tiempo que esté aquí, le debo dar educación y todo lo que pueda”. Maribel Guardia

Ya no teme a que su nieto se vaya cuando su madre, Ime Tuñón, rehaga su vida: “No puedo estar pensando en lo que no ha pasado. Quiero vivir el presente y no estar con esa preocupación. El futuro no existe. Además, mi nieto no es mi hijo”.

Su esposo, Marco Chacón, es otra de sus motivaciones

“Tengo a mi marido que me quiere ver bien y debo hacer el esfuerzo de estarlo. Lo amo con todo mi corazón. Él no se merece a una mujer toda derrumbada y hundida”. Maribel Guardia

Y nos sorprendió al contarnos que se ha unido con otras mujeres que ella ni conoce: “Me han buscado muchas madres que han pasado por lo mismo. Me he hermanado con ellas. Platico con ellas por Instagram y Facebook. Sin conocerlas, son como hermanas mías. Podemos hablar el mismo idioma. Nos escribimos. Nos contamos todo. Ha sido una gran terapia para mí. Deseo de todo corazón salir adelante”, concluyó.

La psicóloga Maurén M. Patiño Morales nos dio su punto de vista sobre la situación que vive Maribel

“No hay una manera ‘real’ de vivir el duelo o la depresión”, comentó.

“Es horrible cuando llegan pacientes súper deteriorados y sienten que no están ‘lo suficientemente deprimidos’, casi como con culpa de pedir ayuda”, agregó.

Psicóloga “La muerte de un hijo es un tema fuertísimo. Nunca se espera que un hijo fallezca antes que los cuidadores primarios. La muerte de un hijo, con o sin una condición previa, se vuelve un evento sumamente traumático”.

Sobre la depresión y el duelo la experta explica la diferencia

“Es muy importante distinguir entre ellas porque, a veces, pareciera que son sinónimos. El duelo es el proceso en el que vivimos la etapa de reparación, integración, aceptación del sufrimiento y la pérdida. La depresión tiene un diagnóstico clínico y farmacológica en muchos casos”, compartió.

Una de las partes importantes del diagnóstico tiene que ver con qué tanto ha cambiado la vida de la persona. Por ejemplo, si me han dejado de interesar actividades que antes me interesaban. Si estoy durmiendo más o menos. Si se modificó mi apetito o mi ánimo. Si estoy más melancólica y depresiva. Hay afectaciones a nivel de cognición o memoria. Trabajo para concentrarme o en mis afectos, como que ya no quiero a las personas de la misma manera. El episodio depresivo afecta cada esfera de la vida de una persona.

¿Cuándo pedir ayuda para superar el duelo?

En el momento en que nos preguntamos si necesitamos ayuda. Esta puede significar, en primer lugar, decirle a un familiar. Después, acudir con un profesional.

Hay que diferenciar el espacio de duelo, de la depresión y el espectro su1c1da. Si bien en el aspecto depresivo pueden empezar a aparecer ideas de muerte, también existe el espectro su1c1da. Inicia desde la primera idea o fantasía de muerte. Cuando enfrentamos el espectro su1c1da, ya va más allá de la depresión y es necesario aplicar primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis.

Nunca hay que hacernos autodiagnósticos, o tomar un test de Instagram, de TikTok o una página de internet. Con la salud mental no se juega.

