Maripily declara su amor a Christian Nodal ahora que está soltero

Hace unas semanas, Christian Nodal sorprendió en ‘La casa de los famosos 4' al enviar un mensaje de apoyo a Maripily, quien se coronó como la ganadora de la temporada 4 del reality de Telemundo. La boricua sigue celebrando su triunfo y está más activa que nunca, dando entrevistas y compartiendo contenido en sus redes sociales.

Maripily Rivera fue la gran ganadora de La casa de los famosos / Telemundo

Maripily envía un mensaje a Christian Nodal

Recientemente, el ‘Huracán boricua’ compartió un video que dejó sin palabras a sus millones de seguidores, pues en él mandó un mensaje con dedicatoria a Christian Nodal, quien acaba de anunciar su separación de Cazzu. En el video, Maripily canta el tema ‘Botella tras botella’ de Nodal y le envía un mensaje de amor, aprovechando que el cantante mexicano ha vuelto a la soltería.

Maripily expresó en el video:

“Christian Nodal, te amo. Acá en Puerto Rico te estamos esperando, mi amor. Me encanta Christian Nodal completo, más ahora que está soltero”. Este mensaje ha generado una ola de comentarios y reacciones, especialmente porque Nodal se encuentra soltero y tiene planeado visitar Puerto Rico próximamente como parte del ‘P’al cora tour’.

También hay quienes criticaron a Maripily, debido a que le lleva 21 años al intérprete de ‘Adiós amor’.

Mira:Cazzu y Nodal: la infidelidad tocó una vez más a la puerta del amor; “No hay forma de que pueda cambiar”

Quizá te interese: Claudia Martín anuncia su separación de Hugo Catalán: “Ya no estamos juntos desde hace tiempo”

Clovis reacciona al mensaje de Maripily a Nodal

En las redes oficiales de Telemundo, se le preguntó a Clovis qué opinaba de esta declaración. A modo de broma, Clovis expresó: “Harían bonita pareja, la verdad. Que le cante al oído. Yo me hice fan de Nodal gracias a Maripily, así que: Christian Nodal, acá tienes un seguidor más, y si eres pareja de Maripily, me invitan al bodorrio”.

Clovis también defendió a Maripily de quienes la criticaron por la diferencia de edad de 21 años entre ella y Nodal. “En el amor no hay edades. No hay colores, religiones. No hay nada”, concluyó el actor.

Checa: Muere actor de ‘Hospital general’ en intento de robo a los 37 años