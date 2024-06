Marlon Colmenares le responde a Paola Suárez y revela sus secretos: “Todo en la vida de ella es un conflicto”

La polémica continúa en el grupo de “Las perdidas” debido a que hace unos días Paola Suárez realizó una fuerte confesión relacionada con la amistad que Wendy Guevara y Marlon Colmenares tuvieron.

Recordemos que desde hace unos meses Wendy Guevara y Marlon dejaron claro que su relación de amistad había terminado en buenos términos, a pesar de la polémica que vivieron ambos, pues en su momento se dijo que el modelo solo se “aprovechaba” de la fama de la influencer.

Ve: Paola Suárez dice que Wendy Guevara sufrió “algo fuerte” con Marlon Colmenarez; esto respondió la influencer

Marlon entró a la casa de los famosos para darle un emotivo detalle a Wendy / Canal 5

Debido a esta situación, Paola Suárez aseguró que su amiga Wendy Guevara quedó sumamente afectada por el distanciamiento con Marlon y que habría buscado consuelo con su familia y amigos.

Paola Suárez “Estaba llorando conmigo. O sea, lo que le hizo sí estuvo ca... Es lo único que te puedo decir. Lo que le hizo sí estuvo feo, fuerte, para que de una vez ya decidiera separarse. Creo que sí lo sigue viendo, no sé.”

Además, Paola dejó entrever que este asunto habría provocado una separación entre Wendy y el resto de “Las perdidas”, ya que ellas siempre le advertían a Wendy que este hombre no le convenía.

Lee: Paul Stanley por fin revela por qué se salió del foro tras la presencia de Mario Bezares en “Hoy”

Paola Suárez / Redes sociales

Marlon Colmenares le responde Paola Suárez

Marlon Colmenares ha decidido romper el silencio a través de sus redes sociales y responder a las acusaciones de Paola Suárez, quien lo ha señalado de haber perjudicado a Wendy Guevara.

“Hacemos este video porque hay muchas cosas que no me parecen justas y vamos a hablar un poquito. Tengo un mensaje para la diputada, alcaldesa, gobernadora, presidenta del partido de la hipocresía y el cinismo, y esta señorita se llama Paola Suárez”, comenzó Colmenares. Marlon Colmenares

En su video, Marlon expresa su descontento con las constantes críticas de Suárez: “No me parece bien que cada vez que ella quiera hablar de mí diga lo que quiera como si tuviera una vida muy perfecta y fuera la mejor persona del mundo. Eso no está bien... Siempre dicen lo mismo”.

Te puede interesar: Sherlyn confiesa que está dudando en volver a ser madre por segunda ocasión

Marlon Colmenarez con traje amarillo / Instagram:@marloncolmenarez04

Colmenares también destacó su decisión de alejarse del entorno conflictivo que, según él, Suárez mantiene: “Yo me alejé de ese círculo que me tenía loco. Es pura negatividad, pura pelea, puro chisme, y todavía esa mujer no me supera. No sé si está enamorada de mí o no, pero hace rato que yo no tengo nada que ver con esas personas y sigue y sigue. Entonces, por qué si yo no hablo de ti, ¿por qué tú sigues hablando de mí?”.

Además, Marlon acusó a Paola de tener una vida llena de conflictos y señaló varias situaciones comprometedoras en las que ella habría estado involucrada.

Marlon Colmenares “Todo en la vida de ella es un conflicto. Por eso no entiendo por qué habla tanto de los demás como si su vida fuera tan perfecta. Si hablamos de antecedentes penales, creo que no estamos tan limpios. Yo estoy limpio, no sé tú. No voy a hablar, pero creo que no. Hablemos de la vez que atropellaste a alguien porque estabas en estado de alco... Hablemos cuando fuimos a Acapulco y llevaste un chico al hotel y en la madrugada lo sacaste dándole cachetadas. Hablemos de todas las veces que le has pedido dinero a Wendy y nunca se lo has pagado. Wendy una vez me llegó llorando diciéndome que tú la agarraste a golpes en un antro y hasta le rompiste las uñas”.

Finalmente, Marlon Colmenares justificó su declaración señalando la injusticia de ser constantemente juzgado: “Solo estoy diciendo esto porque no es justo que se me esté juzgando todo el tiempo por algo que no es cierto, por cosas que no son reales”.