Martha Julia es hospitalizada; enciende las alarmas tras entrar a cirugía por secuela de terrible problema

La actriz Martha Julia reveló que fue hospitalizada de emergencia y entró a quirófano para someterse a una importante cirugía. La razón: un problema de salud que arrastraba desde hace años y que, aunque conocía, no había podido atender hasta que las molestias se volvieron insostenibles. ¿Qué le pasó?

¿Por qué Martha Julia entró a cirugía?

Martha Julia reveló en “De primera mano” que se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía. La actriz aclaró de inmediato que no se trató de una situación grave ni de emergencia, sino de una intervención programada debido a un problema de salud que venía arrastrando por el exceso de ejercicio.

Según explicó, desde hace años sufre desgaste en la rodilla por correr, hacer crossfit y practicar rutinas de alto impacto que han formado parte de su estilo de vida; sin embargo, con el paso del tiempo, las molestias aumentaron hasta obligarla a atenderse.

“Vengo recién operada, caminé despacito porque acabo de pasar por una operación de rodilla. Es bastante doloroso y fuerte, pero no imposible poder estar aquí”, comentó a “De primera mano”.

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Martha Julia alarma al rever que fue sometida a cirugía / Redes sociales

La actriz relató detalles sobre el desgaste de las articulaciones de su rodilla, que no fue por una lesión sino por el exceso de ejercicio.

“Ya era mucho desgaste el que tenía en la rodilla por el ejercicio, porque tenía los meniscos rotos y seguía con las pesas, corriendo, brincando y dedicada al crossfit, que me encanta; pero tenía que darme el tiempo para la operación”. Martha Julia

Martha Julia reconoció que sabía de esta secuela desde hace años. Intentó esperar; sin embargo, en su último proyecto llegó a un punto en el que comenzó con dolor y molestias que le advirtieron del avance del problema.

“Sí lo sabía, tenía algunos años con esa molestia, pero llegó el punto en que ya me afectaba en las grabaciones. Tenía que parar porque llegaba un proyecto y luego otro, y dije: ‘Ya tengo que darme esa pausa por mi bien, para seguir adelante con mi carrera’”, agregó.

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Martha Julia reveló que tuvo que entrar a una cirugía en la rodilla, ella aclara su estado de salud / Redes sociales

¿Cómo se encuentra Martha Julia tras entrar a cirugía?

La actriz Martha Julia compartió que se encuentra bien además está motivada para recuperar su movilidad al 100% pues la necesita para volver a las grabaciones, porque de momento camina lento y le cuesta trabajo hacer las cosas rápida, por lo cual toma rehabilitación.

“Ahorita estoy en mi rehabilitación, un día y un día no, para que ya pueda caminar bien y estar bien empezar a trabajar otra vez”, comentó Marha Julia.

La actriz dejo claro su deseo se regresar a las telenovelas y también al ejercicio. Sin embargo, dijo que pronto la veremos en las telenovelas con el estreno de “Mi rival”,protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden, esta producción de Carmen Armendáriz llegará el 20 de marzo a ViX y será hasta el 20 de abril que estrene en Las estrellas.

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Martha Julia alarma al rever que fue sometida a cirugía / Redes sociales

¿Quién es Martha Julia, actriz que entró a cirugía?

Martha Julia es una reconocida actriz mexicana que ha construido una sólida carrera dentro de las telenovelas, consolidándose como uno de los rostros más familiares del melodrama nacional desde la década de los 90. Su nombre completo es Martha Julia López Luna y nació el 24 de febrero de 1973 en Culiacán, Sinaloa.

Desde sus inicios, la actriz destacó por su versatilidad frente a las cámaras, lo que le permitió abrirse paso rápidamente en la televisión mexicana. Su debut llegó en 1995 con la telenovela El premio mayor, donde interpretó a Consuelo, personaje que retomó años más tarde en Salud, dinero y amor, consolidando así uno de sus primeros trabajos importantes.

A lo largo de su trayectoria, Martha Julia ha participado en múltiples producciones exitosas que la han mantenido vigente en la industria. Entre ellas destacan Amigas y rivales, donde dio vida a Margarita; La madrastra como Ana Rosa; y Destilando Amor, uno de sus proyectos más recordados, en el que interpretó a Isadora.

Su carrera continuó con participaciones en historias como Alma de hierro, Niña de mi corazón y la exitosa Corona de lágrimas, donde interpretó a Flor Escutia, personaje que retomó en sus distintas etapas, demostrando su permanencia en la televisión.

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