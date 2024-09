Maryfer Centeno asegura que Adrián Marcelo disfraza sus inseguridades con humor negro, VIDEO

Adrián Marcelo, el comediante regio y exparticipante de La casa de los famosos México, sigue generando controversia tras su salida del reality show. Hace unos días al fin apareció con un polémico video en sus plataformas digitales al que titulo: “La vida después de la casa”.

En este clip, el regiomontano se encargó de recrear una mofa de todo lo que vivió en ‘La casa de los famosos México’. Desde los posicionamientos, hasta la charla con las cámaras. Lo que más llamó la atención fueron los mensajes que lanzó mencionando a algunos participantes del reality show como Shanik Berman y Mario Bezares.

El video generó una reacción inmediata en redes sociales, entre ellas la de Maryfer Centeno, quien aseguró en su análisis lo que Adrián Marcelo podría esconder tras sus bromas.

Maryfer Centeno, la ya conocida experta en lenguaje no verbal, retomó el video para hacer su análisis. La grafóloga señaló que la comedia de Marcelo no es solo una forma de entretenimiento, sino una máscara que utiliza para ocultar sus verdaderas emociones. Sobre todo en la parte que habla de Mario Bezares.

Centeno añadió que la burla y el sarcasmo utilizados por Marcelo son herramientas para evidenciar y, en ocasiones, ridiculizar a los demás. Según ella, este tipo de humor es, en realidad, un escudo que lo protege de enfrentar sus inseguridades y así desvíar la atención de sus propios problemas.

Centeno también opinó y reveló que es lo que piensa que proyecta Marcelo con sus comentarios:

“Me parece que ‘en tono de broma’, que no sé si realmente cause gracia (...) pero creo que de alguna forma pues se está proyectando que él pensaba que Mario Bezares era su amigo y ahora piensa que no lo es”.