Mitzy cumple el sueño de ‘la Diva indigente’ y le regala un vestido exclusivo: “Lo prometido es deuda”

Entre las historias virales que inundan TikTok, pocas han logrado captar tanta atención como la del joven conocido como la “Diva indigente”, un personaje que, a pesar de su situación de calle, ha conquistado corazones con su espontaneidad, humor y gran carisma frente a las cámaras. Su actitud positiva y frases icónicas que han generado miles de reacciones y mensajes de apoyo como:

“¡Pero carísima! Si no, no.”

“De fábricas de Francia” y

“Desde la calle pa’l mundo”

Originario de la Ciudad de México, este joven fue captado en múltiples ocasiones cerca del Ángel de la Independencia, donde improvisaba pasos de baile y respondía con picardía a quienes lo grababan. Incluso ya tiene cuenta de Instagram y de Tiktok que la misma gente local le ha ayudado a alimentar con videos. En uno de esos encuentros, pidió ropa de diseñador “carísima”, mencionando con gracia nombres como El Palacio de Hierro y nada menos que al afamado diseñador mexicano Mitzy.

El clip fue tan viral que no solo logró millones de vistas, sino que también llegó a oídos del propio Mitzy, quien quedó tan conmovido por la autenticidad del joven que decidió salir en su búsqueda para cumplirle el sueño: ¡regalarle un vestido de su exclusiva marca!

¿Cómo encontró Mitzy a ‘la Diva indigente’ y qué pasó en su primer encuentro?

Mitzy no dudó ni un momento. Al ver el video viral, el diseñador lanzó un llamado a través de sus redes sociales para dar con el paradero del joven:

“Muchachas, muchachos, chicas de hoy, fíjense que ando buscando a ‘la Diva indigente’. Quiero que ustedes me digan dónde la puedo encontrar porque tengo una petición que quiere que le dé, así que quiero buscarla para que me diga qué es lo que quiere y se lo voy a cumplir”, dijo en Instagram.

Gracias al poder de la comunidad digital, las pistas llegaron rápido y Mitzy logró dar con él. El primer encuentro se llevó a cabo recientemente, y no decepcionó: Ambos revisaron telas, platicaron sobre cortes, estilos y hasta se habló de un cambio de imagen completo que incluía corte de cabello y otros detalles.

“Lo prometido es deuda y ya tuvimos el primer encuentro con ‘la Diva indigente’. Estén al pendiente porque próximamente la verán con un vestidazo by Mitzy”, compartió el diseñador emocionado.

¿Qué opinan las redes del gesto de Mitzy hacia ‘la Diva indigente’?

El encuentro entre Mitzy y ‘la Diva indigente’ se volvió tendencia inmediata en TikTok, Instagram y X. Miles de personas dejaron comentarios agradeciendo al diseñador por su acto de generosidad y por demostrar que la moda también puede ser un puente para dignificar a quienes viven en contextos difíciles.

Cabe destacar que en la cuenta de Instagram de la Diva ya tiene 68 mil seguidores mientras que en TikTok suma 210 mil seguidores.

“Increíble el poder de las redes. Quiero ver el cambio luciendo uno de tus vestidos.”

“No cualquiera se toma el tiempo de buscar a alguien solo para cumplirle un deseo.”

“Más diseñadores como Mitzy, que entienden que todos merecen sentirse bellos, incluso sin dinero en los bolsillos.”

“Amo a @ladivaindigente y te amo a ti. Dios los bendiga a los dos.”

“Mitzy tiene una vibra súper bonita. Qué bien que ayudes al muchacho.”

“Qué bello ser humano eres, Mitzy.”

“Qué talento, Mitzy, y lo buena persona que eres. ¡ Qué emoción tener un vestido tuyo!”

“Mitzy, eres grande, lo sabemos. Esto es lindo, pero por favor que se bañe, se peine y desparasite porque me imagino que esa pancita no es de inflamación jejeje. Estamos buscando otra María la del barrio; debe ser acinturada.”

