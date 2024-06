Mitzy defiende su “cambió de orientación” y afirma estar “más feliz que nunca”

Hace unos días, José García Cárdenas, mejor conocido como ‘Mitzy’, contó en exclusiva para TVNotas que se había sometido a un exorcismo que lo ayudó, entre otras cosas, a cambiar su orientación.

“En la congregación, para sacar todo lo malo, me hicieron una liberación, una deschamucadera. Me realizaron un ex0rcism0. Hoy recupero el tiempo perdido y soy inmensamente feliz y quisiera irme de este mundo al Reino con mi padre celestial. Soy rico, famoso, guapo, millonario. ¿Qué más quiero? No creo en la muerte, sino en la vida. Cuando me tenga que ir, solo voy a partir” Mitzy

Si bien el diseñador se dijo estar muy feliz y satisfecho en esta nueva etapa de su vida, sus declaraciones causaron mucha controversia en redes sociales, principalmente entre los internautas que forman parte de la comunidad LGBT+.

Para muchos, la celebridad solo está “desinformando” a la gente al afirmar que, “con la ayuda espiritual”, se puede cambiar las preferencias.

Mitzy / Liliana Carpio



Mitzy se defiende de las críticas

En medio del escándalo, Mitzy ofreció una entrevista para el programa ‘Hoy’, en la que dejó en claro que, actualmente, está dedicado a predicar la “palabra de Dios”.

“Hay ciertas cosas que ya no hago. Hoy estoy dedicado a la congregación. Estoy dedicado al 100 a predicar el evangelio. Me volví cristiano. Dejé todo”, expresó.

Asimismo, señaló que cada persona es libre de creer o no en su experiencia. Incluso, afirmó que las burlas y malos comentarios en redes sociales no le interesan.

“La gente me hace mucha burla. Se ríen. Piensan que me ofenden, pero no. Lo veo diferente. Si Carmen Salinas, mi amiga, fue la que me dijo: ‘Ay, mijito, si no es gripa para que se quite’. Me hacía mucha burla, pues yo lo veo como: ‘¿Cuál es el problema?’. Yo soy feliz”, concluyó.

Sebastián Reséndiz arremete contra Mitzy por decir que un exorcismo cambió su orientación

Tras dar la nota, Sebastián Reséndiz, colaborador de Hoy, tachó al diseñador de “ignorante” y hasta le recomendó que mejor se “informara” antes de decir “tonterías”.

“Con todo cariño, pero, en lugar de haber pasado toda su vida pegando botones, hubiera abierto un libro para informarse acerca del tema”, indicó Sebastián Reséndiz.

Pese a que Shanik Berman señaló que Mitzy hablaba desde su “experiencia”, Reséndiz manifestó que sus declaraciones solo “desinforman”.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice sobre este tema. Ya es delito tratar de poner a alguien en terapias de conversión. Muy mal, Mitzi”, sostuvo.

Para evitar que una discusión en pleno programa, Andrea Escalona dio por terminado el tema diciendo que todos los conductores de ‘Hoy’ apoyan a la comunidad LGBT+.

