Muere Ana Luisa Peluffo: Circula icónica foto de las grandes divas del cine que ahora ¡están muertas todas!

La muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo, ocurrida el 4 de marzo de 2026 a los 96 años, ha reavivado una imagen que con el paso del tiempo adquirió un significado especial. Se trata de una fotografía tomada en 2008 para una revista, en la que aparecen cinco figuras emblemáticas del cine y el espectáculo mexicano: Tongolele, Isela Vega, Ninón Sevilla, Lorena Velázquez y la propia Peluffo. Hoy, con el fallecimiento de la última de ellas, ninguna de las artistas que aparecen en ese retrato sigue con vida.

Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo y qué se sabe de sus últimos años?

La familia de Ana Luisa Peluffo confirmó su muerte el 4 de marzo de 2026 mediante un comunicado difundido en redes sociales. La actriz murió a los 96 años en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos.

En el mensaje se informó que la intérprete vivió sus últimos años con tranquilidad, cerca de su hijo, y que los servicios funerarios se realizaron de forma privada, de acuerdo con su voluntad.

Peluffo fue una de las figuras reconocidas del Cine de oro mexicano y construyó una carrera que se extendió por más de siete décadas. Participó en más de 200 producciones entre cine, teatro y televisión. Su debut en pantalla ocurrió en 1948 en la película estadounidense Tarzán y las sirenas.

Uno de los momentos más comentados de su trayectoria llegó en 1955 con la película La fuerza del deseo, donde protagonizó el primer desnudo artístico en la historia del cine mexicano, hecho que generó polémica en su momento y la colocó en el centro de la conversación pública sobre los límites de la censura cinematográfica.

Además del cine, también participó en diversas telenovelas que acercaron su trabajo a nuevas generaciones, como Lazos de amor, Marimar y El privilegio de amar.

Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿Quiénes eran las actrices que aparecen con Ana Luisa Peluffo en la famosa fotografía de 2008?

El retrato que hoy vuelve a circular reúne a cinco artistas que tuvieron presencia en distintas épocas del cine, la televisión y el espectáculo en México:



Ana Luisa Peluffo / Facebook

¿Por qué esta fotografía se volvió tan simbólica tras la muerte de Ana Luisa Peluffo?

El retrato tomado en 2008 capturó a cinco artistas que representaban distintas facetas del espectáculo mexicano: cine, cabaret, televisión y música. Con el paso de los años, la fotografía fue adquiriendo un nuevo significado, especialmente cuando comenzaron a fallecer las protagonistas que aparecían en ella, siendo la última Ana Luisa Peluffo.

El orden de los decesos fue el siguiente:



Ninón Sevilla falleció en 2015.

Isela Vega murió en 2021 a los 81 años.

Lorena Velázquez falleció en 2024.

Tongolele murió en 2025 a los 93 años.

Ana Luisa Peluffo falleció en 2026 a los 96 años.

Con la muerte de Peluffo, la imagen quedó como un retrato de una generación completa de artistas que marcaron distintas etapas del cine mexicano, desde la época de oro hasta la televisión contemporánea.

En redes sociales, la fotografía volvió a circular como un recuerdo de aquellas figuras que compartieron escenarios, películas y producciones televisivas durante décadas. Con el paso del tiempo, el retrato se transformó en un documento visual que reúne a varias de las mujeres que tuvieron presencia constante en la historia del espectáculo en México.

