Muere Ana Luisa Peluffo: Circula icónica foto de las grandes divas del cine que ahora ¡están muertas todas!
Tras la muerte de Ana Luisa Peluffo a los 96 años, se hizo viral una fotografía tomada en 2008 donde aparece junto a Tongolele, Isela Vega, Ninón Sevilla y Lorena Velázquez. ¡Hoy todas están muertas!
La muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo, ocurrida el 4 de marzo de 2026 a los 96 años, ha reavivado una imagen que con el paso del tiempo adquirió un significado especial. Se trata de una fotografía tomada en 2008 para una revista, en la que aparecen cinco figuras emblemáticas del cine y el espectáculo mexicano: Tongolele, Isela Vega, Ninón Sevilla, Lorena Velázquez y la propia Peluffo. Hoy, con el fallecimiento de la última de ellas, ninguna de las artistas que aparecen en ese retrato sigue con vida.
Te puede interesar: ¿Ana Luisa Peluffo y Nathy Peluso son familiares?: Los rumores que apuntan al parentesco
¿De qué murió Ana Luisa Peluffo y qué se sabe de sus últimos años?
La familia de Ana Luisa Peluffo confirmó su muerte el 4 de marzo de 2026 mediante un comunicado difundido en redes sociales. La actriz murió a los 96 años en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos.
En el mensaje se informó que la intérprete vivió sus últimos años con tranquilidad, cerca de su hijo, y que los servicios funerarios se realizaron de forma privada, de acuerdo con su voluntad.
Peluffo fue una de las figuras reconocidas del Cine de oro mexicano y construyó una carrera que se extendió por más de siete décadas. Participó en más de 200 producciones entre cine, teatro y televisión. Su debut en pantalla ocurrió en 1948 en la película estadounidense Tarzán y las sirenas.
Uno de los momentos más comentados de su trayectoria llegó en 1955 con la película La fuerza del deseo, donde protagonizó el primer desnudo artístico en la historia del cine mexicano, hecho que generó polémica en su momento y la colocó en el centro de la conversación pública sobre los límites de la censura cinematográfica.
Además del cine, también participó en diversas telenovelas que acercaron su trabajo a nuevas generaciones, como Lazos de amor, Marimar y El privilegio de amar.
Te puede interesar: Programa ‘Hoy’ de luto: Interrumpen transmisión EN VIVO para anunciar inesperada muerte: “Muy triste”
¿Quiénes eran las actrices que aparecen con Ana Luisa Peluffo en la famosa fotografía de 2008?
El retrato que hoy vuelve a circular reúne a cinco artistas que tuvieron presencia en distintas épocas del cine, la televisión y el espectáculo en México:
- Tongolele, cuyo nombre real era Yolanda Montes, fue una de las vedettes más reconocidas del país. Su estilo de baile exótico y su presencia en cabarets y películas del cine mexicano la convirtieron en un símbolo del espectáculo nocturno. Falleció en 2025 a los 93 años tras sufrir un infarto relacionado con una enfermedad respiratoria.
- Isela Vega, actriz, productora y guionista originaria de Sonora, murió el 9 de marzo de 2021 a los 81 años. Su familia informó que falleció tras enfrentar complicaciones derivadas de cáncer. Vega participó en más de un centenar de producciones, entre ellas La ley de Herodes, El infierno y la serie La casa de las flores.
- Ninón Sevilla, actriz y bailarina cubana naturalizada mexicana, fue una de las figuras más representativas del llamado cine de rumberas. Falleció en 2015 tras una larga trayectoria en el cine y la televisión, donde destacó en películas musicales y melodramas que definieron una etapa del cine mexicano.
- Lorena Velázquez, conocida por sus participaciones en películas de luchadores junto a figuras como El Santo y Blue Demon, murió en 2024 a los 86 años. A lo largo de su carrera también participó en telenovelas y producciones cinematográficas de distintos géneros.
- Finalmente, Ana Luisa Peluffo, quien aparece sentada en el retrato, fue la última sobreviviente de ese grupo hasta su fallecimiento en 2026.
Te puede interesar: ¿Ana Luisa Peluffo no murió? Revelan que la familia habría mentido sobre el fallecimiento de la actriz
¿Por qué esta fotografía se volvió tan simbólica tras la muerte de Ana Luisa Peluffo?
El retrato tomado en 2008 capturó a cinco artistas que representaban distintas facetas del espectáculo mexicano: cine, cabaret, televisión y música. Con el paso de los años, la fotografía fue adquiriendo un nuevo significado, especialmente cuando comenzaron a fallecer las protagonistas que aparecían en ella, siendo la última Ana Luisa Peluffo.
El orden de los decesos fue el siguiente:
- Ninón Sevilla falleció en 2015.
- Isela Vega murió en 2021 a los 81 años.
- Lorena Velázquez falleció en 2024.
- Tongolele murió en 2025 a los 93 años.
- Ana Luisa Peluffo falleció en 2026 a los 96 años.
Con la muerte de Peluffo, la imagen quedó como un retrato de una generación completa de artistas que marcaron distintas etapas del cine mexicano, desde la época de oro hasta la televisión contemporánea.
En redes sociales, la fotografía volvió a circular como un recuerdo de aquellas figuras que compartieron escenarios, películas y producciones televisivas durante décadas. Con el paso del tiempo, el retrato se transformó en un documento visual que reúne a varias de las mujeres que tuvieron presencia constante en la historia del espectáculo en México.
Te puede interesar: Ana Luisa Peluffo y el mito que la persiguió por años: ¿Era la Diana Cazadora de Reforma?