Muere conocido actor de series a los 65 años

El fallecimiento del actor de telenovelas Mark Dobies fue reportado el jueves 20 de marzo. Su participación en producciones como ‘One life to live’ y ‘Guiding light’ lo hizo conocido en la industria.

Más allá de su trabajo en estas telenovelas, Dobies dejó su huella en series populares como ‘Sabrina, la bruja adolescente’, ‘CSI: Miami’, ‘Gossip girl’y ‘La ley y el orden’.

Diversos medios especializados dieron a conocer la noticia, además de aparecer en el obituario local. Según este, el actor murió el 11 de marzo en Dunellen, Nueva Jersey, a los 65 años. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Fue el expublicista de ‘Guiding light’, Alan Locher, quien compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para despedirlo:

“Odio tener que compartir esta triste e inesperada noticia. Mark Dobies falleció el 11 de marzo a los 65 años, demasiado joven. Mark fue un talentoso actor con una carrera que abarcó cine, televisión y teatro. Los fanáticos de las telenovelas lo recordarán como el Dr. Noah Chase en Guiding Light y Daniel Colson en One Life to Live. También subió al escenario en la reposición Off-Broadway de 2004 de The Normal Heart de Larry Kramer, interpretando a Bruce Niles junto a Richard Bekins, Raul Esparza y Billy Warlock.

Tuve la suerte de trabajar con Mark en Guiding Light y siempre lo conocí como una persona genuinamente buena. También me siento muy afortunado de haber visto su actuación en The Normal Heart.

Nunca olvidaré esta curiosa conexión: cuando comencé a salir con mi ahora esposo, Ray, y fuimos a conocer a sus padres por primera vez, el nombre de su calle me resultaba muy familiar. Resultó que Mark y su familia vivían justo al final de la calle. Sus hijos y su exesposa, Linda, siguen siendo nuestros vecinos hoy en día.

Por favor, tengan a su familia en sus pensamientos durante este difícil momento. Descansa en paz, Mark. ¡Te extrañaremos!”.

¿Quién fue Mark Dobies?

Originario de Nueva Jersey, Mark nació el 3 de abril de 1959 y desde temprana edad destacó por su pasión por los deportes. Gracias a ello, obtuvo una beca de fútbol americano en la Universidad Delaware Valley (entonces Delaware Valley College).

Su amor por el deporte lo llevó a competir en triatlones y a ofrecer entrenamiento personal para ayudar a otros a alcanzar sus metas de acondicionamiento físico.

En la pantalla, interpretó a Noah Chase en la telenovela de CBS ‘Guiding light’y a Daniel Colson en la producción de ABC ‘One life to live’.

