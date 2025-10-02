Muere ‘el Chicles”, perro maratonista de Tijuana, tras ser envenenado ¡exigen justicia en redes!

La tristeza y la indignación se apoderaron de las redes sociales tras confirmarse la muerte de “el Chicles”, el famoso perro maratonista de Tijuana, que conquistó el corazón de miles de personas por su energía y carisma en las competencias deportivas. La noticia fue dada a conocer por su cuidador y entrenador, Héctor, “Flecha” Hernández, quien entre lágrimas informó que e perrito había sido envenenado.

El perrito, de color miel y aproximadamente 10 años de edad, se volvió una figura entrañable desde 2023, cuando sorprendió al participar de manera espontánea en una carrera local, demostrando resistencia y velocidad al nivel de los corredores humanos.

Mira: Piden justicia por trágica muerte de Snoop, perrito influencer ¿Qué le pasó?

El chicles perro maratonista muere en Tijuana al ser envenenado. / Redes sociales

¿De qué murió “Chicles”, el perro corredor?

El propio Héctor Hernández reveló en una transmisión en vivo desde una clínica veterinaria que su compañero perdió la vida a causa de un envenenamiento. Según relató, el médico trató de reanimarlo, pero ya no fue posible salvarlo.

“Les informo que alguien muy malo, con un corazón muy malo, envenenó a “Chicles”. Hoy, 30 de septiembre de 2025, se nos fue mi niño hermoso”, dijo con la voz entrecortada mientras abrazaba al su perrito por última vez.

La noticia corrió rápidamente y generó una ola de comentarios en redes sociales. Amigos, familiares, corredores y seguidores del perrito exigieron justicia y pidieron que las autoridades de Baja California investiguen para dar con los responsables.

“Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser tan noble”, escribieron indignados usuarios.

Mira: Perrito de influencer sufre incidente y muere en pleno en vivo; ella rompe en llanto destrozada

¿Quién envenenó al perro “Chicles” en Tijuana?

Aunque la acusación de envenenamiento fue clara, hasta el momento no se ha señalado a alguna persona en específico. Los internautas especulan que la envidia hacia la popularidad del animal pudo estar detrás del acto cruel. Sin embargo, el caso aún no cuenta con una investigación oficial abierta por parte de las autoridades, lo que mantiene a la comunidad preocupada por la impunidad en situaciones de maltrato animal.

“Exigimos justicia para Chicles, esto no puede quedar así”, expresaron decenas de corredores locales, quienes se unieron en mensajes de apoyo hacia Héctor Hernández.

Mira: Perrita Cerecita y su cachorro Cerecito luchan por su vida, tras sobrevivir a la explosión de pipa en Iztapalapa

El chicles perro maratonista muere en Tijuana al ser envenenado. / Redes sociales

¿Quién era el perro maratonista, “el Chicles”, de Tijuana?

La historia de “el Chicles” comenzó a viralizarse en mayo de 2023, cuando durante una carrera en Tijuana sorprendió al mantenerse al ritmo de los competidores humanos. Aquella vez incluso logró llegar en tercer lugar general, por lo cual se volvió viral en Tiktok.

Después de esa primera hazaña, se le pudo ver en varias competencias locales, donde además de correr, ayudaba a recolectar donativos para un albergue canino administrado por su cuidador. En junio de 2023 obtuvo su primera medalla oficial en la categoría “Perruning” y continuó sumando logros hasta 2024, año en el que se retiró de las pistas tras una fractura en su pata derecha.

Su legado quedó inmortalizado en julio de 2024, cuando el artista Mode Orozco le dedicó un mural en la Unidad Deportiva CREA de Tijuana, donde aparece junto al número 175, con el que solía competir. Para muchos, esa imagen hoy se convierte en un lugar de homenaje y despedida.

Mira: Fabbio, el perrito fan de Checo Pérez y la Fórmula 1: Anuncian su muerte entre lágrimas “Nos acaba de dejar”