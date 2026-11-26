La desaparición temporal de Natanael Cano de los escenarios provocó toda clase de teorías. Entre ellas, una que apuntaba a una posible estancia en una clínica de rehabilitación. Ahora, Julio César Chávez decidió poner fin a los rumores y lanzó un mensaje que llamó la atención: “Tiene una vida por delante”.

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Natanael Cano fue visto acompañado por su mamá durante su salida en Baja California.

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¿Julio César Chávez confirmó que Natanael Cano estuvo en rehabilitación?

Las dudas sobre el estado de salud de Natanael Cano crecieron después de que canceló varias fechas de su gira por motivos relacionados con su bienestar físico y mental.

Debido a que Julio César Chávez dirige centros de rehabilitación en México, comenzaron a circular versiones que aseguraban que el intérprete de corridos tumbados estaba internado en alguna de sus clínicas.

Sin embargo, el legendario exboxeador negó tajantemente esa información. Durante un encuentro con la prensa, declaró:

“No, la verdad no, no, no, no. No, no está en la clínica. O sea, eso es falso, es falso”. Julio César Chávez

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Julio César Chávez / Redes sociales

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Natanael Cano y su estado de salud?

Además de desmentir las versiones, Julio César Chávez dejó claro que mantiene una buena relación con Natanael Cano y que le guarda gran cariño.

El ex campeón mundial aseguró que el cantante sonorense es una persona cercana y aprovechó para enviarle sus mejores deseos en medio de la incertidumbre generada por su ausencia pública.

Julio César Chávez “Natanael es muy buen amigo mío, muy buen amigo mío. Y, este, pues le deseo muy pronta, muy buena recuperación”

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Natanael Cano / Redes sociales

¿Por qué surgieron los rumores sobre una rehabilitación de Natanael Cano?

Las especulaciones comenzaron luego de que Natanael Cano canceló las 10 fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour.

En aquel momento, el equipo del artista informó que se tomaría un descanso para enfocarse en su salud física y mental, una situación que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La falta de información oficial sobre su evolución provocó que surgieran distintas teorías, incluida la posibilidad de que estuviera recibiendo atención en un centro especializado para tratar algún problema personal.

Natanael Cano cancela conciertos por temas de salud / Redes sociales

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre las adicciones y la recuperación?

Durante la conversación con reporteros, Julio César Chávez también habló sobre las experiencias que suelen enfrentar las personas con problemas de adicciones. El sinaloense recordó parte de su propia historia y reconoció que muchas veces quienes atraviesan estas situaciones suelen resistirse a recibir ayuda profesional.

“Todos, desafortunadamente, pasamos por ese momento, por ese problema. Pero algunos somos más tercos que otros”. Julio César Chávez

Incluso reveló que él mismo fue llevado a rehabilitación sin saber exactamente lo que ocurría. “Pues a mí me llevaron con engaños. A veces, como te digo, a veces somos más tercos unos que otros”, comentó.

Al referirse específicamente a Natanael Cano, Chávez destacó la juventud del cantante y la posibilidad que tiene de superar cualquier situación que enfrente. “Natanael Cano creo que es un muchacho joven. Tiene una vida por delante”, afirmó.

¿Natanael Cano fue INTERNADO en la CLÍNICA de Julio César Chávez? Él RESPONDE #SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV https://t.co/NZptwlZvce — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 24, 2026

Natanael Cano reaparece tras semanas alejado del ojo público

Mientras continúan las preguntas sobre su futuro profesional, Natanael Cano ya volvió a ser visto públicamente después de varias semanas de ausencia. El cantante apareció recientemente en Baja California acompañado de personas cercanas a su círculo, incluyendo a su madre. Días más tarde también surgieron fotografías junto a Gabito Ballesteros durante una salida recreativa.

Las imágenes tranquilizaron a parte de sus seguidores, aunque hasta ahora ni la familia ni el equipo del intérprete han revelado detalles sobre algún tratamiento médico o una posible fecha para su regreso a los escenarios.

Por el momento, lo único confirmado es que Natanael Cano no se encuentra ni estuvo internado en una de las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez, quien decidió salir al paso de los rumores y expresar públicamente su apoyo al cantante en este momento de su vida.