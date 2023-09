Nicola Porcella se sincera sobre el porqué fue considerado “el hombre más odiado de Perú”

El peruano asegura que ahora es muy feliz con todo el amor que ha recibido de sus fanáticos.

En medio del éxito que ha ganado gracias a su estancia en La casa de los famoso México, Nicola Porcella abre su corazón y habla sobre la polémica que enfrentó gracias a una acusación de violencia por parte de una expareja.

Durante una entrevista en Todo para la mujer, la celebridad reconoció que cometió “muchos errores” en el pasado, pero que siempre hizo frente a los escándalos con honestidad y madurez.

“Yo nunca he mentido. Siempre he dicho que yo he cometido muchos errores con mi expareja, con gente. Pero, así como tuve errores, tuve aciertos y los demás cometieron errores conmigo. En Perú, nunca he tenido una denuncia. Mi problema era mediático”, expresó.

Asimismo, aseguró que su fama en el programa peruano, ¡Esto es guerra! fue una de las causas principales por la que buscaban “hundirlo” en polémicas.

Te recomendamos: Captan a Nicola comprando un lujoso automóvil en la CDMX

“Yo era el capitán de los equipos. Era una de las figuras principales y el programa número uno. Siempre quisieron tumbar al programa número uno y era más fácil tumbar a las cabezas. De la noche a la mañana me cambió la vida y llegas a perder el piso en algún momento”, manifestó.

Sobre la situación que vivió con su exnovia, recordó que esta persona sacó un comunicado hace poco, donde aclara que nunca fue violentada.

“Después de muchos años, sacó un comunicado diciendo lo que en verdad había pasado, que no había pasado nada de lo que se dijo. Ella es una excelente mujer. Fue una gran novia, hermana e hija, pero yo no le hacía bien, ni ella me hacía bien a mí. Es lo que la gente no entiende”, sostuvo.

Nicola Porcella afirma que nunca fue violento con sus exparejas / Instagram: @nicolaporcella12

Nicola Porcella habla de su relación tóxica

Al preguntarle acerca del porqué no siente rencor hacia su exnovia, Nicola Porcella recalcó que él cometió muchos errores en esa relación y, en cierta manera, entendía sus acusaciones.

“Yo también cometí errores y yo también tengo que aceptar que la llevé a un punto en que ella ya no quería estar conmigo. A veces, la toxicidad hace que tú insistas. De repente, no buscó la manera correcta de terminar la relación, pero también me pongo en sus zapatos. No es que haya sido una perita en dulce”, apuntó.

Nicola Porcella asegura que ya perdonó a su expareja por todos los problemas que le provocó. / Instagram: @nicolaporcella12

¿Por qué Nicola Porcella fue considerado “el hombre más odiado de Perú”?

Como el mismo Nicola Porcella lo explicó durante la entrevista, su éxito en el programa peruana ¡Esto es guerra! ocasionó que las polémicas acusaciones de violencia por parte de una expareja se “engrandecieran”.

Aunque no hubo una denuncia como tal, el peruano y su exnovia estuvieron en una guerra constante de dimes y diretes, donde él le exigía pruebas de las presuntas agresiones.

Otro escándalo que también lo afectó fue cuando una persona cercana lo acusó de haber drogado a una chica durante una fiesta. Pese a que no hubo repercusiones legales, la celebridad no se salvó de las críticas por el incidente.

Te podría interesar: Anitta acepta salir con Nicola ¡Este arroz ya se coció!