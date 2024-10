Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, se une a ‘Las estrellas bailan en Hoy’

El próximo 7 de octubre se estrena la sexta temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. La nueva edición del segmento promete mucho, pues no solo contará con la participación de grandes actores y cantantes, sino también de influencers y conductores.

Estos son los confirmados hasta ahora: una exintegrante de OV7, Jonathan Becerra, Paola Durante, Lorena de la Garza, Juan Solo, Caeli, Jorge Anzaldo, Daniela Aedo, Alana Lliteras, Ivanna Jiménez, Sandra Itzel, la Divaza, Nacho Casano, Pepe Valdivieso, Aristeo Cazáres, Kim Shantal, Diego Herrera, Tanya Vasquéz y Daniela Fainus.

Cada famoso tratará de enamorar al público y al estricto jurado con sus mejores pasos de baile, en su intento por ganar el primer lugar.

Las estrellas bailan en Hoy / Instagram

Te recomendamos: LCDLFMX: Gomita dedica mensaje ¿para el ‘team Mar’?: “Nadie se disculpó por cómo me trataron”

Nicole Chávez le dice que sí a ‘Las estrellas bailan en ‘Hoy’

Durante la emisión más reciente de ‘Hoy’, se anunció que Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, se une a la lista de famosos que estarán en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

La influencer recibió la invitación por parte de su madre, Miriam Escobar. Evidentemente emocionada, aceptó el reto de estar en “la pista más famosa de México” y prometió esforzarse al máximo para ganarse al público.

Nicole Chávez “Espero caerle muy bien a mi compañero (de baile). Ganarme al público, demostrarles que tengo talento. Voy a ensayar muchísimo. Los voy a sorprender. No voy a hablar mucho porque quiero que mi baile hable por mí. Espero que me echen porras”

Este no es el primer reality en el que Nicky Chávez participa. En 2023, estuvo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, versión Telemundo, y en ‘Los 50’.

No te pierdas: Exconductor de ‘Venga la alegría’ se une al programa ‘Hoy’

Andrea Rodríguez ya había adelantado que Nicole Chávez estaría en el reality

Previo a que se confirmara la participación de la joven en el concurso de baile, Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, contó en exclusiva para TVNotas que estaba en conversaciones con ella para que formara parte del show.

“He platicado con ella. Ha estado muy ocupada con la serie de su papá, pero espero que me dé el sí. Estoy como novia de pueblo”. Andrea Rodríguez

También señaló la posibilidad de que Sian Chiong se integre en la siguiente temporada del concurso: “En esta temporada no será porque no me gustaría llenar ‘Las estrellas bailan en Hoy’ de gente de ‘LCDLFMX’. Paola es quien merece esta oportunidad. A Sian lo he visto en los pasillos y creo que, por supuesto, merece una oportunidad. A lo mejor, si todo va bien, el próximo año”, reveló. Checa todo lo que nos dijo dando clic aquí.

Mira: Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil alarma en redes al revelar que está hospitalizada