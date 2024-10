Nicole Chávez revela que estuvo internada en la clínica de su padre Julio César Chávez

La sexta temporada de Las estrellas bailan en Hoy arrancó el 7 de octubre con 12 parejas dispuestas a demostrar su talento en la pista de baile.

Entre los participantes destaca Nicole Chávez, hija del legendario boxeador Julio César Chávez, quien, junto con su compañero Juan Solo, ha conquistado al público y a los jueces. Sin embargo, no solo su habilidad para el baile ha sido tema de conversación, sino también las revelaciones sobre su vida personal.

Ve: Adrián Marcelo regresa a YouTube y hace fuertes referencias al team Mar de LCDLFMX: VIDEO

Durante un encuentro con la prensa, Chávez compartió un capítulo difícil de su vida, haber estado internada en una de las clínicas de rehabilitación que su padre fundó. La joven, de 25 años, explicó que, a los 18, atravesó por una profunda depresión que la llevó a buscar ayuda en los centros de rehabilitación que administra su padre, llamados “Clínica Baja del Sol”.

Nicole Chávez detalló que estuvo internada por más de dos meses en la clínica de su padre debido a un cuadro depresivo severo.

“Yo estuve en una clínica de mi papá internada dos meses y medio, igual por un cuadro depresivo, hace ya unos 5 años cuando tenía 18 años”, confesó.

Explicó que la terapia le ayudó a sanar heridas de su infancia y a reencontrarse consigo misma: “Me ayudó muchísimo, sané muchas cosas de mi infancia y, la verdad, es un lugar que siempre voy a recomendar, porque cura el alma”, afirmó con gratitud.

Lee: Pati Chapoy revela a su posible sucesora en ‘Ventaneando’, ¿Ya piensa en su retiro?

Nicole Chávez asegura que nunca pensó en consumir sustancias prohibidas

La hija menor del campeón mundial de boxeo compartió que, a pesar de provenir de una familia que ha lidiado con ad¡.cciones, ella no permite que esos antecedentes definan su camino.

“A mí, en lo personal, se me hace de mediocres culpar a los demás por los problemas que uno tiene. Creo que hay muchas personas que tienen papás con adicciones... El hecho de que mi papá haya cometido sus errores no me hace tomarlo de excusa”, sentenció.

Nicole explicó que el proceso de rehabilitación le permitió entender los riesgos de no tratar problemas emocionales: “Mi papá siempre ha sido muy honesto, me dice: ‘Mira, esto, esto y lo otro, y así acabas’... Estar en una de sus clínicas me hizo darme cuenta hasta dónde puede llegar uno por una depresión, por no tratarse”, reflexionó.

Te puede interesar: Famosa actriz de la película Entrenando a papá revela lamentable pérdida: “La peor experiencia”

Nicole Chávez se encuentra enfocada en Las estrellas bailan en Hoy

Nicole Chávez está enfocada en su participación en el reality de baile, donde ha demostrado gran potencial. Además, ha dejado claro que la experiencia en la clínica fue fundamental para salir adelante y que, aunque pertenece a una familia en la que algunos de sus integrantes han luchado contra adicciones, ella ha aprendido de esos errores para trazar su propio destino.

“Tengo seis hermanos que desgraciadamente pasaron por adicciones, un papá que también pasó por adicciones... Creo que las adicciones vienen cuando no se trata una depresión o algo que te esté causando inconformidad”, concluyó.

Con un espíritu resiliente, Nicole Chávez sigue avanzando, tanto en su vida personal como en la competencia, demostrando que el esfuerzo y la sanación emocional son esenciales para alcanzar el éxito.