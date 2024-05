Niurka explota contra Olivia Collins por opinar de su polémica con estilista: “Te acabas de echar un alacrán”

A finales del 2023, una estilista de nombre Ana Karen Bermúdez acusó a Niurka Marcos de deberle una importante suma de dinero por unas extensiones de cabello postizo que tenían un costo aproximado de 85 mil pesos.

Si bien en su momento este asunto no fue tan sonado, recientemente un reportero le cuestionó a Olivia Collins sobre su opinión acerca de los artistas que eran señalados de no pagar por ciertos servicios.

“Yo soy muy cumplidora. Todo el mundo merece su remuneración. No sé el caso de Niurka, pero yo no lo haría. (Le aconsejaría) que fuera empática, no tiene caso pelear, que trate de llegar a un acuerdo. Que si debe, pida prestado”, expresó en un encuentro con la prensa.

Durante la plática, afirmó que no le interesaba la respuesta que le pudiera dar la llamada ‘Mujer escándalo’: “Ya sé que me va a contestar, pero no me importa. No tengo miedo. Soy la bruja mayor”, indicó.

Niurka Marcos le responde a Olivia Collins

Tras las declaraciones de Olivia Collins, Niurka Marcos aprovechó un encuentro reciente con la prensa para “explicarle” a la actriz cómo sucedieron las cosas con Bermúdez, y así ya no hable “tonterías”.

“Te voy a explicar, porque eres una dama. Ella (la estilista) me mandó 600 gramos de extensiones como intercambio para que yo se las promocionara. Olivia, te voy a decir, por metiche y por hablar mí… y lo que no sabes es, 3stúp¡da, que yo le dije ‘¿Quieres que te las pague o quieres intercambio de promoción’. Ella fue la que me dijo que quería promoción”. Niurka

La vedette se dijo molesta de que Collins se metiera en asuntos que no le incumben: “Te acabas de echar un alacrán. Yo no quiero que me tengas miedo”, indicó.

Y añadió: “Personas como tú, que se prestan para esas ma… sobreviven. Tú sabes. Necesitan colgarse de este arbolito para brillar. Ella quiere existir. Creí que tenías trabajo. Andas buscando trabajo de extensionista. Seguro te las puso ella, porque parece que tiene piojos en la cabeza”.

¿Niurka se podría reconciliar con Juan Osorio?

En la plática, la famosa dejó en claro que no ve posible una reconciliación con Juan Osorio. Sin embargo, aseguró que lo respeta como productor y padre de su hijo.

“Juan y yo estamos en una etapa fuerte de diferencias. Yo quiero decir algo. El hecho de que Juan y yo tengamos diferencias, no quiere decir que yo lo respete. Lo admiro como productor, lo respeto como el papá de mi hijo. Lo quiero mucho por eso”, indicó.

Hasta el momento, Olivia Collins y Juan Osorio no se han pronunciado ante las nuevas declaraciones de Niurka.

