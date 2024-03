Niurka y Gustavo Adolfo Infante hacen las paces y presumen su reconciliación

Luego de que Niurka y Gustavo Adolfo Infante protagonizarán varias peleas mediáticas llenas de dimes y diretes, por fin han fumado la pipa de la paz y en pleno programa en vivo, sorprendieron con su reconciliación.

¿Cómo comenzó el pleito entre Niurka y Gustavo Adolfo Infante?

Recordemos que Niurka y Gustavo Adolfo Infante eran amigos, pero todo se arruinó en 2022, cuando la famosa vedette se molestó con el periodista debido a que le dio voz a Cynthia Klitbo, quien acusó a su exnovio Juan Vidal de no haberle pagado y de ser un patán. En ese entonces Niurka andaba con Juan Vidal y hasta se declaró enemiga del títular ‘De primera mano’ por darle espacio a Klitbo.



Después, Niurka criticó a Gustavo Adolfo Infante por sus cirugías en una de las galas de ‘La casa de los famosos México'; el periodista se enojó con ella y la llamó “corriente y ordinaria” por su forma de expresarse.

Checa: Niurka Marcos explica porqué se enojó con Eva Daniela; le manda mensaje: “Te atreviste escuincla”

Así fue el reencuentro entre Niurka y Gustavo Adolfo / Captura de pantalla

Niurka y Gustavo Adolfo Infante se reconcilian en ‘Sale el sol’

Sorpresivamente, Niurka apareció en el programa ‘Sale el sol’ hablando de sus nuevos proyectos y como si nada, junto a los conductores.

“Gustavo y yo nos la pasamos peleados, pero qué tal el rating. Ahora somos amiguitos. Estamos como como la gata Flora: ‘Si se la meten, grita y si se la sacan, llora’”, comentó Niurka en plena reconciliación, que fue acompañada con un beso.

Así fue el reencuentro entre Niurka y Gustavo Adolfo / Captura de pantalla

Gustavo Adolfo Infante revela que Niurka lo desbloqueó del WhatsApp

Gustavo Adolfo narró el reencuentro con Niurka y expresó su sorpresa al recibir un saludo de ella, ya que en ocasiones anteriores se habían cruzado y él la había saludado sin recibir respuesta.



“Hace unos días nuestra coordinadora (de ‘Sale el sol’) me preguntó: '¿Cómo te llevas con Niurka?’ y le dije: ‘No me llevó’, pero si quieres, invítala. Llegó. La vi pasar, y estaba ella saluando a Ana María y a Joanna y le dije: ‘Hola, ¿cómo estás?’ y me saludó y hasta me dio un beso”, dijo en ‘De primera mano’.

Checa: Christian Estrada es captado ¿en plan romántico con la hermana de Aleska Génesis?

“Te desbloqueo y no te vuelvo a bloquear”, fue lo que Niurka le dijo a Gustavo, según relató el periodista, quien ya retomó el contacto con la cubana.

Checa: Pepillo Origel y Laura Zapata protagonizaron acalorada discusión : “Quítate hipócrita”