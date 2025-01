Novia de Romina Marcos reacciona a su drástico cambio de look

A finales de diciembre del año pasado, Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, sorprendió a todos al anunciar públicamente su relación con Laura Salazar, doctora en medicina y creadora de contenido para redes sociales.

A través del pódcast ‘Pijamada real’, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ se dijo muy feliz de poder hablar sobre su romance y nueva identidad, sin importar las críticas en redes sociales.

“No digo que ser lesbiana hizo que me encontrara, pero sí de cierta manera, 29 años de mi vida pensé que solo me gustaban los hombres, pero ahora que está sucediendo me siento muy cómoda”, indicó.

Romina Marcos y su novia / Redes sociales

Novia de Romina Marcos opina sobre su cambio de look

Desde que dio a conocer su romance, Romina y su novia no han parado de subir fotos y videos en los que muestran el gran amor y confianza que se tienen.

Recientemente, la hija de Niurka cambió de look y regresó a sus “rizos naturales”, por lo que, tras realizarse un tratamiento en la estética, contactó a su novia por videollamada para mostrarle el “resultado”.

En el clip del momento, se puede escuchar a la doctora preguntándole si ese era su cabello natural. Tras la sorpresa inicial, llenó a su novia de halagos y le dijo que se veía “muy hermosa”.

“No puedo creerlo. Te ves preciosa, mi amor. El pelo que tienes, mi amor, ¿de dónde lo sacaste? Qué preciosa. Eres una diosa”, manifestó con mucha ternura.

Internautas reaccionan a los cumplidos de la novia de Romina Marcos

Por supuesto, el suceso no pasó desapercibido y causó algo de revuelo en redes sociales. Aunque algunos usuarios siguen criticando su relación, la gran mayoría aplaudió a la doctora por “tratar tan bien” a Romina.

Algunos comentarios que se podían leer en redes son:

“Qué hermosa su reacción al decirle todo eso a Romi”

“Romi brilla muchísimo ahora”

“Romi superenamorada”

“Qué linda relación”

“Hasta ganas de tener una doctora en mi vida me dio”

“Las amo”

Romina Marcos y su novia / Redes sociales

Niurka defiende a Romina de las críticas por su nueva relación

La cubana ha dejado claro que siempre apoyará a su hija para que sea feliz. En una reciente entrevista, señaló que, aunque se sintió sorprendida al principio, la impulsó a que siguiera sus sentimientos.

“No lo tomé de ninguna forma que de la natural, o sea, no era como que yo te dijera: ‘ya lo veía venir’, pero le dije a Romi: ‘no me sorprende para nada, disfrútate, y disfrútalo’”, manifestó.

También aprovechó para defenderla de las críticas: “Lo que opina la gente, ¿qué le digo?, nada, sigan hablando porque eso quiere decir que somos importantes y no pasamos desapercibidos”, resaltó.

