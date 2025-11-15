Ofelia Medina casi queda desfigurada tras un accidente doméstico: ¡Sufrió graves quemaduras!

En “Masterchef celebrity 2025", Ofelia Medina demostró su pasión por la cocina y dejó ver que su entrega no se limita al escenario. Sin embargo, pocos saben que hace algunos años sufrió un grave accidente doméstico que casi le cambia la vida y que le dejo fuertes quemaduras.

¿Qué accidente tuvo Ofelia Medina que le dejo fuertes quemaduras?

El accidente ocurrió mientras utilizaba un asador. Ofelia Medina creyó que estaba apagado y le echó alcohol, lo que provocó una fuerte llamarada que le quemó el cuello, el pecho y parte del rostro. Desde entonces, suele cubrirse esas zonas, ya que le quedó una cicatriz visible.

Ofelia Medina recordó en entrevista con “De primera mano”, uno de los episodios más difíciles de su vida: el accidente doméstico que casi le desfigura la cara. La actriz reveló que todo ocurrió mientras preparaba una carne asada en casa.

“Íbamos a hacer carne asada en un asador y creí que estaba apagado, pero en realidad seguía encendido. Como pensé que ya no tenía fuego, traté de encenderlo echándole alcohol… y se prendió. Me quemó; fue gravísimo. Estuve como dos meses internada en el hospital”, contó.

Ofelia Medina recuerda fuerte accidente que sufrió en la cocina. / Redes sociales

Ofelia Medina revela cómo logró salvar su rostro del accidente doméstico

Ofelia Medina confesó que las quemaduras afectaron gran parte de su rostro y cuello, lo que la hizo temer quedar desfigurada tras el grave accidente doméstico que sufrió.

“Mi cara era una ampolla, pero fui muy bien tratada por una doctora, la doctora Esther Carrillo. Tengo una gran cicatriz, tuve miedo… cuando me vi pensé: ‘se acabó’. Ahora me cubro y ya no se nota tanto, pero por lo menos salvé el rostro porque estuve en las mejores manos”, relató la actriz.

La intérprete yucatéca reconoció que, aunque las cicatrices permanecen, su recuperación fue un verdadero milagro gracias a la atención médica que recibió.

¿Quién es Ofelia Medina, actriz que salió en MasterChef?

Nacida el 4 de marzo de 1950 en Mérida, Yucatán, Ofelia Medina mostró desde temprana edad una profunda pasión por las artes escénicas. Se formó en danza y actuación, lo que le permitió desarrollar una sólida carrera tanto en México como en el extranjero.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Frida Kahlo en la película “Frida, naturaleza viva” (1983), interpretación que ha sido considerada una de las más notables sobre la vida de la pintora mexicana. Además, protagonizó reconocidas telenovelas como Lucía Sombra, Rina, La traición, María Isabel y Vivir un poco.

Fuera del ámbito artístico, Ofelia Medina ha destacado por su compromiso social y activismo, en especial en la defensa de los pueblos indígenas y los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas organizaciones y fundaciones, llevando su labor más allá de los escenarios.

En años recientes, la actriz continúa activa y cercana al público. En “Masterchef Celebrity 2025" demostró una nueva faceta de su vida, compartiendo su pasión por la cocina y su calidez humana.

