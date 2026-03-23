¿Pablo Montero sufrió un fuerte accidente? El actor rompe el silencio y revela qué le pasó

Los rumores sobre un supuesto accidente automovilístico encendieron las alertas entre los seguidores de Pablo Montero durante el fin de semana. La versión que comenzó a circular en redes sociales apuntaba a un choque de consideración en el que habría estado involucrado el actor poco antes de una función de teatro, lo que generó inquietud sobre su estado de salud y el desarrollo del incidente.

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Pablo Montero solo habría vendido un boleto para un show / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Pablo Montero sufrió un accidente automovilístico grave?

De acuerdo con lo informado por el propio Pablo Montero, el incidente no fue un choque de gran magnitud, como se especuló en redes sociales. El artista detalló que todo se trató de un roce entre vehículos mientras su camioneta se encontraba estacionada.

“Estaba mi chofer estacionado y estaba una persona, le dio un raspón y fue todo lo que pasó” Pablo Montero

Con estas declaraciones, el también cantante descartó versiones que señalaban daños mayores o una situación fuera de control. Asimismo, reiteró que ninguno de los involucrados estuvo en peligro, lo que contrasta con los rumores que mencionaban incluso la presencia de servicios de emergencia en el lugar.

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Pablo Montero / Redes sociales

¿Quién conducía la camioneta de Pablo Montero durante el incidente?

Otro de los puntos que Pablo Montero abordó fue su papel en el momento del percance. Según detalló, él no se encontraba al volante de la unidad, sino que era su chofer quien conducía la camioneta en ese momento.

El intérprete explicó que, debido a sus compromisos laborales, no permaneció en el sitio del incidente para gestionar directamente la situación. En cambio, su chofer se quedó para atender lo ocurrido y buscar una solución con la otra persona involucrada.

“Yo tuve que meterme porque tenía que dar función, pero el señor se quedó ahí a arreglar lo que tenía que arreglar y todo quedó bien” Pablo Montero

Además, el actor reiteró que descendió del vehículo para dirigirse al teatro y prepararse para su presentación, mientras su colaborador permaneció en el lugar atendiendo el asunto.

“Yo me bajé de la camioneta y me subí para poder cambiarme y estar bien, y el señor se quedó como todo un caballero a arreglar la situación” Pablo Montero

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¿Qué pasó después del incidente y la función de teatro de Pablo Montero?

Tras el percance, Pablo Montero continuó con su agenda profesional sin modificaciones. El actor se dirigió al recinto donde tenía programada una función de la obra Perfume de Gardenias, en la que participa actualmente.

Posteriormente, el cantante compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece caracterizado como su personaje, acompañada de un breve mensaje dirigido a la prensa que asistió a la función especial de ese fin de semana.

“Listos, para la función dedicada a la prensa. Gracias, gracias, gracias” Pablo Montero

La publicación se dio después de que circularan los rumores sobre el supuesto accidente, lo que también sirvió para mostrar que el actor se encontraba en condiciones de continuar con sus actividades.

En paralelo, el propio Montero reiteró ante los medios que no existía motivo de alarma, insistiendo en que el percance no pasó de un contacto leve entre vehículos.

“No pasó nada, fue un raspón” Pablo Montero

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