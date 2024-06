Paola Durante defiende el romance de Ángela Aguilar y Nodal ¡Ella también se enamoró de hombres prohibidos!

La relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar entre celebridades de la industria del espectáculo.

Muchas personalidades del medio han reprobado que el sonorense haya oficializado su romance con la hija de Pepe Aguilar a días de que culminó su relación con Cazzu, madre de su hija.

No obstante, hay quienes defienden el amor de los cantantes y aplauden que presuman su relación, pese a las críticas y memes en redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal

Paola Durante defiende a Christian Nodal y Ángela Aguilar de las críticas

En esta ocasión, Paola Durante, quien fue edecán de Paul Stanley en el programa ‘Pácatelas’, externó su opinión respecto al noviazgo de Nodal y Aguilar.

En medio de una entrevista, Durante expresó su empatía hacia los jóvenes enamorados. Reprobó los malos comentarios hacia Ángela, ya que asegura que ambos tienen responsabilidad en su relación.

“Es difícil... Yo creo mucho en el amor y los veo a los dos y hasta me dan ganas de enamorarme” Paola Durante

Agregó: “Es difícil culpar a alguien, lo que no me gusta es que digan: ‘Ay, Ángela’. No me gusta que ataquen a las mujeres. Ahí la responsabilidad es de los dos”.

Incluso, recordó cuando a ella le sucedió una situación similar a la historia de amor entre los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’, pues según Aguilar, su relación amorosa no pudo ser antes y actualmente buscaron retomarla.

En Exclusiva para la revista HOLA USA, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, se encuentran felices y muy enamorados.

Paola Durante “A mí me ha pasado, me he enamorado de gente con la que no puedo estar y sí es muy difícil. Entonces no me gusta juzgar a ninguno de los dos”.

Finalmente, Paola dejó claro que nunca sostendría una relación con un hombre casado.

“Yo si me entero de que son casados no estoy con ellos. No me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan... También eso es karma”, concluyó.

Así lo dijo Paola Durante:

