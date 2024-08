Paola Durante responde a Mariana Echeverría por decir que no la conoció porque se la pasaba llorando

Paola Durante respondió de manera contundente a los recientes comentarios de Mariana Echeverría, quien afirmó no haberla conocido durante su estancia en La casa de los famosos México debido a que, según Mariana, Paola se la pasaba llorando.

Tras ser la primera eliminada del reality, Paola confesó que le hubiese gustado permanecer más tiempo en la competencia. Por otro lado considera que salir temprano fue lo mejor para ella debido a los conflictos y tensiones que se vivían dentro de la casa.

“Me hubiera gustado estar más tiempo, porque yo iba a lo que pasó con Ricardo al encontrarse con su novio, esas sorpresas. La competencia me encanta. Tenía ganas de conocer más a mis compañeros, pero no sé si hubiera podido contenerme,” expresó Durante, haciendo referencia a las tensiones que surgieron, especialmente entre Adrián Marcelo y Gala.

Mira: ¡Escándalo! Gomita ¿rompe las reglas? Podría ser la próxima eliminada de LCDLFM

Paola aseveró que pudo limar las asperezas con el hijo de Paco Stanley, / Instagram: @paolita_durante_fans / @paulstanleyd Twitter: @nancyarell11

Mariana Echeverría confiesa que no conoció a Paola

El nombre de Paola Durante salió a relucir en una dinámica reciente con Pablo Chagra, donde Mariana Echeverría comentó que no logró conocer a Paola debido a que ella se la pasaba llorando.

“No la conocí. La verdad es que lloraba mucho y no se si sentía cómoda, pero para mí qué valor de haber entrado a ‘La casa’ después de todo lo que vivió”, Mariana Echeverría

Mira: Conductora de ‘Cuéntamelo ya’ envía fuerte mensaje a Mariana Echeverría tras polémica: “No te enojes”

Paola responde a Mariana Echeverría y recuerda desplante de la conductora

Ante esto, Paola no pudo quedarse en silencio y ofreció su versión de los hechos a ‘De primera mano’.

“Más bien ella no me dio la oportunidad de que nos conociéramos. Ella me dio la espalda desde que me vio,” dijo Paola, recordando una situación en la que sintió el rechazo de Mariana.

“Estábamos contando Mario y yo nuestra historia, y ella dijo: ‘¡Siguen contando lo mismo! Ash, me voy de aquí’. Sentí que no le caíamos bien”. Paola Durante

El comentario de Mariana de que no pudo conocer a Paola por su estado emocional también tocó una fibra sensible en la exintegrante del reality. “Me dolió que dijera que no me conoció porque me la pasaba llorando, pues creo que ella no ha estado en mis zapatos. Estar encerrada por segunda vez fue difícil,” compartió Paola, subrayando que la situación dentro del reality no es fácil de comprender para quienes no la han vivido.

Paul Stanley aún duda de la inocencia de Paola Durante. / Instagram: @paolita_durante_fans / @paulstanleyd

Paola también manifestó su descontento con el hecho de que Mariana usara a Paul Stanley como excusa para querer nominar a Mario Bezares, señalando que Stanley no tiene ningún problema con ellos. “Metió a Paul en algo que no tendría que haber metido. Mariana se adjudicó este problema y me juzgó sin conocerme. Me dolió mucho,"expresó.

A pesar de los desencuentros dentro de La casa, Paola se mantiene positiva y reveló que planea seguir apoyando al cuarto Mar hasta el final de la competencia. “Ya estoy preparando el helicóptero para ir a apoyar al cuarto Mar,” concluyó, mostrando su lealtad hacia sus compañeros.

Checa: Mariana Echeverría tiene abogada vinculada a la prácticas de santería, según Chisme no like