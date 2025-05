Paola Gómez y las últimas funciones de Papi piernas largas el próximo fin de semana

Hace unas semanas se estrenó en el Teatro Hidalgo una nueva temporada de la obra Papi piernas largas, producida por Juan Torres y estelarizada por Paola Gómez y Oscar Acosta, quienes ahora también son coproductores. El éxito fue tal que decidieron presentarla por dos fines de semana adicionales.

Al respecto, Paola nos dijo: “El objetivo de hacer funciones de fin de semana es que mucha gente tanto de la CDMX como del interior de la República nos decía que les era muy complicado asistir entre semana, y por ello decidimos conceder esto con mucho gusto”.

Papi piernas largas, obra de teatro musical con Oscar Acosta y Paola Gómez / Cortesía de la producción

¿De qué trata la obra Papi piernas largas?

A principios del siglo XX, Jerusha Abbott se enfrenta a un futuro incierto. Criada en un orfanato, tiene pocas posibilidades de que su futuro sea brillante, hasta que un benefactor generoso le otorga una beca por la habilidad que ha demostrado en sus ensayos. Este benefactor, a quien apodó Papi piernas largas, envía a Jerusha a la universidad con la condición de escribirle una carta cada mes, donde le cuente de su vida. Sin embargo, él nunca responderá y ella nunca lo conocerá.

En el pasado, Paola ya había interpretado este personaje y nos comentó cómo ha sido volver a él: “Me ha encantado revisitar este texto tan increíble después de todo lo que hemos vivido, como la pandemia y la pérdida de muchas personas. Ahora entendemos mejor el texto”.

Paola Gómez en el musical Papi piernas largas / Cortesía

En cuanto a su rol como coproductora, señaló: “Yo estaba necia con que repusiéramos la obra porque la ocasión pasada, por la pandemia, no tuvimos un cierre. Justamente yo estaba en una etapa muy triste porque en octubre se murió mi mamá y pensé en reponerla por ella, quien siempre me dijo que no dejara las cosas a medias, que siempre luchara por lo que quería. Juan Torres y Oscar dijeron que sí, hicimos sociedad”.

Sobre la química con su compañero Oscar Acosta, afirmó: “Es de las personas más generosas que conozco, con un alma linda, es una paz. En este negocio muchas veces te topas con gente que está buscando quién le aplauda más o quién se pone más al centro, esas cosas tontas que en teatro no deberían existir porque todos somos parte del engranaje. Y con Oscar es una maravilla trabajar”.

Finalmente, Paola nos dijo que seguirá en la obra Mentiras y que está por estrenar un video podcast con sus compañeras de esa puesta, donde hablarán al natural y sin mentiras.

Oscar Acosta en el musical ‘Papi piernas largas’ / Cortesía

Horarios de las últimas funciones de Papi piernas largas

A Papi piernas largas solo le quedan funciones el siguiente fin de semana del 9, 10 y 11 de mayo en el teatro Hidalgo:

el viernes 9 de mayo a las 8:30 de la noche,

el sábado 10 de mayo a las 7 de la noche y

el domingo 11 de mayo a las 6 de la tarde.