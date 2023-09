Paolita Suárez es acosada por dos hombres en estado de ebriedad durante una transmisión en vivo

Paolita Suárez confesó que se sintió muy incómoda por esta situación.

Además, habló de su participación en Big Brother.

Paolita Suárez, integrante de las Perdidas, vivió un momento incómodo luego de que dos hombres, en aparente estado de ebriedad, comenzaran a molestarla mientras hacía una transmisión en vivo para su canal de YouTube.

La influencer estaba grabando a las afueras de la abarrotería de su barrio, ubicado en su natal León, Guanajuato, cuando dos individuos llegaron a comprar varias botellas de cerveza.

En un acto de buena fe, Suárez se ofreció a pagarles sus productos, así como lo había hecho con las personas que ya habían pasado por el establecimiento. Sin embargo, esto solo provocó que los hombres empezaron a molestarla.

Uno de los acosadores se le quedó viendo a su escote y, al ser enfrentado por Paolita, simplemente se limitó a decir que solo estaban comprando algunas cosas para “seguir la fiesta”.

Te recomendamos: Marlon, cercano a Wendy Guevara, se lanza contra Paola Suárez y otras amigas: “Saquen mi nombre de sus bocas”

Posterior a esta respuesta, el hombre quiso continuar la plática, pero su estado inconveniente no le permitía hablar bien. No obstante, nunca dejó de mirar el pecho de Suárez, quien ya no estaba cómoda con la situación.

Cuando ella le reclamó a su acompañante por las acciones de su amigo, este solo dijo que “las tenía muy alzadas”, para luego tocar uno de sus pechos.

Ante esto, ella simplemente sonrió y les pidió que se fueran “con cuidado” a sus casas, pues la policía estaba muy cerca y podían arrestarlos por estar tomando en vía pública. Al ver que estas personas continuaban molestándola, decidió alejarse rápidamente.

El momento generó muchas opiniones divididas entre sus seguidores; si bien algunos reprobaron las acciones de los “viejos verdes”, otros simplemente lo tomaron a broma y hasta le sugirieron que les diera “servicio”, lo cual es una agresión indebida que lamentablemnte sufren muchas mujeres.

Paolita Suárez tuvo que alejarse rápidamente para evitar más acoso de estos individuos / Instagram: @paolitasuarez28

Paolita Suárez desmiente llamado para Big Brother VIP

Tras confirmarse que Laura Bozzo estará en la nueva temporada de Big Brother VIP España, muchos internautas comenzaron a especular que Paolita Suárez sería otra de las concursantes.

Por ello, la influencer subió un breve clip a redes sociales donde aclara que no la han llamado participar en algún reality. No obstante, agradeció todo el apoyo de su público ante esta posibilidad.

“A mí me gustaría que fuera real, comadres. No, comadres, lo lamento. Lamento decepcionarlos. A mí no me han mandado hablar de ningún reality. No me han mandado hablar del reality ni de España ni nada, ni del hermano ese que dicen. Yo sé que hay mucha gente que me apoyaría demasiado. No comadres, no, no me han hablado”, señaló.

Te podría interesar: Wendy Guevara le dice sus verdades a Ferka y Jorge Losa, por hablar mal del Infierno; ella responde