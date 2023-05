Pati Chapoy se sincera y confiesa quiénes han sido sus peores entrevistados: “No dijeron nada”

La conductora Pati Chapoy también reveló a cuál ha sido su mejor entrevista.

Recientemente, Pati Chapoy fue invitada, junto a Daniel Bisogno y Pedro Sola, al programa ‘Pinky Promise’, donde habló de diversos temas y reveló qué celebridades considera que han sido las peores al momento de entrevistarlas.

Durante la conversación, se le preguntó a la famosa conductora qué celebridades considera que han sido sus “peores entrevistas” y el motivo por el que las cataloga así.

“He tenido, a lo largo de mi carrera, dos peores entrevistas; una con El Buki, que no dijo nada, nada de nada, y la otra con Paulina Rubio, que tampoco dijo nada. No las usé, no salieron al aire y ahí están guardadas”, expresó.

Aunque resaltó que su encuentro con ambos no habían sido lo que esperaba, comentó que algún día las utilizará y saldrán en su canal oficial de YouTube: “Las voy a sacar pronto en el canal de Paty Chapoy”, indicó.

Pati Chapoy reveló que sacará las entrevistas en su canal oficial de YouTube. / YouTube: Pinky Promise

De acuerdo con la presentadora, los entrevistados eran muy reacios a responder hasta las preguntas más sencillas: “Haz de cuenta que le preguntabas ‘oye, ¿Cuál es el color que más te gusta? (y ellos de) emm’”, apuntó.

Pati Chapoy revela cuál fue su mejor entrevista

Por otro lado, Pati Chapoy expresó que siempre considerará a su último entrevistado como la mejor plática que ha tenido.

“Creo que la mejor entrevista siempre es la más reciente y la más reciente tiene que ver con el señor Javier Alatorre, que tuve el enorme gozo de que fuera a Ventaneando a celebrar el 29 aniversario de Hechos”, dijo.

Bajo este panorama, calificó como “padrísimo” el encuentro que tuvo con su colega de TV Azteca, pues la conversación fluyó con mucha naturalidad.

Pati Chapoy considera a Javier Alatorre como uno de sus mejores entrevistados. / YouTube: Pinky Promise

Pati Chapoy habla sobre el alto precio de ser conductora de espectáculos

En otros temas, Pati Chapoy se sinceró de lo difícil que ha sido lidiar con los problemas legales que ha enfrentado a lo largo de su carrera artística.

Asimismo, reconoció que ha hecho malos comentarios, a través de su programa, de los cuales se arrepiente, sin embargo, resaltó que es consciente de que eso es algo que siempre pasa al trabajar para los medios de comunicación.

“Seguramente, pero, en este momento, no tengo la claridad para recordar alguna, pero por supuesto. Claro que meto la pata, claro que luego digo ‘¿para qué comenté eso?’ y siempre hay alguna repercusión, pero bueno, es parte del negocio”, externó.