¿Paul Stanley molesto por la participación de Diego Boneta en la bioserie de su padre?

Este mes se estrenará la serie biográfica de Paco Stanley, de nombre ¿Quien lo mató? la cual contará la historia del presentador de televisión.

Después de 25 años de aquel lamentable suceso, Amazon Prime Video hizo una serie basada en lo que pasó. La nueva producción contará con la participación de Roberto Duarte, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Belinda y Zuria Vega y se estrenará el próximo 24 de mayo.

Paco Stanley

Tras el lanzamiento de este proyecto, Paul Stanley se pronunció respecto a sí actuará legalmente en contra de la producción de la serie biográfica de su papá.

El conductor de Hoy manifestó que él y su familia esperarán a ver el contenido de la serie para tomar una decisión sobre si tomarán acciones legales.

No obstante, en esta ocasión Paul fue cuestionado sobre la participación de Diego Boneta en este rodaje, quien dará vida a Jorge Gil.

Paul Stanley

Paul Stanley opina sobre la participación de Diego Boneta en la bioserie de Paco Stanley

En un encuentro con la prensa, el también conductor de Miembros al aire respondió al cuestionamiento sobre su opinión respecto a la participación de Diego Boneta en la serie biográfica ¿Quien lo mató?, así como si el histrión ya se comunicó con él para hablar sobre el lanzamiento de la este proyecto.

De manera contundente, Stanley dio a conocer que Boneta no le ha hablado, pero manifestó no tiene nada de malo si no lo hace, ya que consideró que simplemente está haciendo su trabajo.

Diego Boneta es Jorge Gil en la bioserie de Paco Stanley

“No tiene para qué comunicarse, está haciendo su trabajo”. Paul Stanley

Además, puntualizó que él no tiene ningún problema con que el famoso participe en la bioserie de su papá, ya que, incluso, admira mucho su trabajo como actor.

Paco Stanley

Paul Stanley “Se le estima. Se le admira y es su chamba. Yo no tengo nada”.

Parece ser que Paul Stanley no tiene ningún problema con el elenco que forma parte de la bioserie de Paco Stanley, su papá. En todo caso, sería respecto al contenido, según ha declarado.

Al momento, Diego Boneta no ha manifestado su postura sobre si esto le causará conflicto al conductor de Hoy.