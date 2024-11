Paul Stanley también iba a estar en ‘La señora presidenta’ ¿No quedó por Mario Bezares?

La obra ‘La señora presidenta’ ha causado total revuelo en las redes sociales desde la promoción de su nueva edición. Recordemos que Arath de la Torre confirmó que el team ‘Mar’, sería parte de dicho proyecto. Sin embargo, esta oportunidad laboral desató total controversia.

En TVNotas te contamos que Mario Bezares no estaba contento con la decisión que tomó la producción de Alex Gou en darle el protagónico a Arath de la Torre. Esto debido a que él ganó ‘La casa de los famosos México’ y se merecía más crédito.

Gala Montes y Karime Pindter ya no participarán en ‘La señora presidenta’

Poco después de conocer el descontento de Mario, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo dieron a conocer que Gala Montes y Karime Pindter no serían parte de la obra. Sin embargo, no dieron detalles de esta decisión.

Poco después, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante informaron que Montes y Pindter no iban a tener un papel relevante en esta obra, pero Brenda Bezares sí. Lo anterior no les gustó para nada y decidieron abandonar la obra.

Incluso, Gustavo Adolfo comentó que Alejandro Gou obtuvo una propuesta de Montes: “Le dijo Gala: '¿Sabes qué? Si quieres, yo hago el estreno y después metes a alguien que me sustituya y ya no vengo yo, pero me anuncias todo el tiempo. Lo que pasa es que me voy a dedicar a mi carrera como cantante’. Gou le dio las gracias”.

Tras toda esta controversia, el conductor de ‘Hoy’ y líder del cuarto ‘Mar’ en LCDLFMX, aclaró la situación y comentó que ’sus hijas’ no pudieron ser parte de esta obra por sus agendas apretadas. En su lugar, estarán Violeta Isfel y Susy Lu, su esposa.

Paul Stanley revela que también formaría parte de ‘La señora presidenta’

Después de tanto escándalo, Paul Stanley confesó a la prensa que también le propusieron formar parte del elenco de ‘La señora presidenta’. Sin embargo, no participará en dicho proyecto. ¿Por Mario Bezares?

Aunque Mario y Paul dejaron a un lado las rencillas del pasado y mostraron que pueden convivir en el mismo espacio. Se especuló que Paul no formará parte de ‘La señora presidenta’ porque trabajaría al lado de Bezares. No obstante, él aclaró estos rumores.

En un encuentro con la prensa, el también conductor de ‘Hoy’ externó los verdaderos motivos por los que no quiso actuar en esta comedia teatral.

Paul Stanley apuntó que Mario Bezares no tiene nada que ver con su decisión, sino que los tiempos no cuadraron de manera adecuada en su agenda y él ya había firmado para estar en otro proyecto teatral.

“No, porque yo ya voy a hacer la esta (obra) con Varela. Por eso no pude estar, yo ya había firmado con él. Por eso no pude hacer eso”. Paul Stanley

¿En qué obra estará Paul Stanley?

Paul dijo que, aunque sí le hubiera gustado estar en ‘La señora Presidenta’, él será parte de la obra ‘Atrévete a engañarme’, de Gabriel Varela.

“Ya lo subí a las redes, estamos ensayando… Se llama ‘Atrévete a engañarme’. Va a estar la primera actriz Jaqueline Andere, ‘la Rox’, Mauricio Islas, Gina Valera y este muñeco’”, concluyó.

Así lo dijo Paul Stanley: