Paula Levy quiere seguir los pasos de su mamá, Mariana Levy, tras pasar momentos muy complicados en su vida

Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, habló recientemente con los medios de comunicación sobre la lucha que actualmente enfrenta su tío Coco, quien, según reveló, padece depresión. Esto ocurre poco más de un año después del fallecimiento de su abuela Talina Fernández y apenas tres meses tras la pérdida de su hermano Pato Levy.

La joven aseguró que siempre ha mostrado apoyo incondicional a su tío Coco y recordó que, en su momento, también atravesó una experiencia muy dolorosa en su vida.

“Sí, de hecho, lo compartí en algún momento, que tuve un intento de suicidio, pero la verdad, ¡qué bueno que no! Por algo pasan las cosas y no puedo estar más feliz de estar aquí”, expresó Paula.

La hija de José María Fernández, ‘El Pirru’, destacó la importancia de buscar ayuda profesional cuando se atraviesan situaciones tan difíciles.

“Sí, con terapia, y poco a poco... porque, a veces, si tú no te quieres ayudar, ni la terapia te ayuda. Entonces, es como ir aceptando las cosas tal como son y perdonando ciertas situaciones para poder estar más fuerte y tranquila”, explicó.

Ana Bárbara fue la figura materna de José Emilio y Paula, hijos de Mariana Levy / Instagram

Paula Levy confiesa que se ha acercado más a su media hermana, María

Respecto a la depresión que atraviesa su tío Coco, quien se ha mantenido alejado de los medios de comunicación tras la muerte de su hermano Pato Levy, Paula comentó:

Paula Levy “De lo que me dices de que atentó contra su vida, no, pero yo sé, y me consta, que la está pasando muy mal. Al final, fueron demasiadas pérdidas muy rápido: fue mi abuela, fue su hermano, fue su otro hermano, todo en un año. Se nos fue mi abuela y se nos fue la vida... se va toda la gente de la nada. Está muy ca… Coco vivía ahí, y toda su vida estuvo en ese núcleo, esas personas eran todo para él”.

Paula también detalló que, aunque no tuvo mucho contacto en su infancia con su media hermana María Levy, hija del actor Ariel López Padilla, ahora tienen una relación más cercana.

“Bien, la vi la otra vez, platicamos muy padre, nos abrimos, y fue muy bonito, cordial, familiar. No estamos tan cerca, pero tampoco estamos distantes, ni peleadas ni nada”, explicó.

La hija mayor de Mariana Levy no estaría interesada en lo que se haga con la herencia de Talina Fernández, solo quiere que le den su parte / Archivo TVNotas

Paula Levy quiere seguir los pasos de su madre, Mariana, en la actuación

En la misma entrevista, Paula confesó que recientemente fue a Televisa con la ilusión de seguir los pasos de su madre, Mariana Levy, en la actuación, ya que acababa de salir de un casting para una serie.

“Vine a hacer un casting, es lo único que puedo decir. Ojalá me quede. Siento que lo hice muy bien, entonces estoy contenta”, comentó Paula.

Finalmente, Paula aseguró que se sintió muy bien durante el casting: “Me sentí muy contenta, muy segura. Siento que me fue bien, todo fluyó muy padre. Me sentí cómoda y espero quedarme. No sé qué tanto puedo decir, pero es una serie. Va a estar padrísima. Me quede o no, va a estar padre, pero espero que sí, porque siento que lo hice muy bien”, concluyó.

