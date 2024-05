Pepe Aguilar revela que su hija, Ángela, ha llorado por los malos comentarios en redes sociales

Desde que se solidarizó con Argentina durante el mundial de Qatar, en 2022, Ángela Aguilar ha sido motivo de críticas y comentarios duros en redes sociales. En aquel entonces, la intérprete de ‘Qué agonía’ se justificó diciendo que era “25% argentina”.

Si bien la joven ha expresado en diversas ocasiones que no le interesa lo que digan en redes, su padre, Pepe Aguilar, reconoció que la oleada de opiniones negativas sí le ha afectado a su hija, incluso, la ha hecho llorar.

En una reciente entrevista para el canal de Yordi Rosado, Pepe admitió que, ver a su hija sufriendo por el “hate” en redes sociales, le dolió profundamente.

“En ese sentido, de ver a tu hijo sufriendo, te sientes mal, porque digan lo que digan, a una chavita de 18 años, que fue cuando empezó su hate, por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes y le llegó” Pepe Aguilar

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ recordó que, recientemente, descubrió a su hija llorando tras leer ciertos ataques en redes sociales.

“Una vez (la vi llorar), y eso hace poquitito. Normalmente se hacía la que le valía gorro, hasta eso que me di cuenta de que no”, expresó.

Ángela Aguilar / Instagram: @angela_aguilar

Pepe Aguilar cuenta cómo apoya a su hija ante el “hate”

El artista le ha aconsejado a su hija que no se “enganche” ante los malos comentarios, pues es algo normal al ser una figura pública.

“Yo, como lidio con ello, tratando de apoyarla y con un poquito de más experiencia, decirle: ‘Haz buena música. Habla con música. Dedícate a hacer buena música y no a hacerte buena, a defenderte en las redes. Vuélvete mejor artista’”, indicó.

Para finalizar con el tema, reiteró que, pese a que le duelen los ataques en contra de su hija, trata de no tomar en serio las opiniones ajenas, ya que son de personas que “no lo conocen”.

“Lo dije desde el principio. Claro que te duele. Ves unos comentarios que por qué hablan así de tu hija. Si me dices a mí algo en redes, me da risa, porque las cosas se toman de quien vienen y no conozco a quien me está diciendo eso, pero su opinión son como las nachas, todo el mundo tiene unas”, concluyó.

