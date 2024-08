Pepillo Origel explota en pleno programa en contra de Ricardo Peralta y deja en claro que no lo soporta

El programa La casa de los famosos México continúa siendo motivo de controversia tanto dentro como fuera de la casa. Recientemente, Ricardo Peralta ha sido blanco de duras críticas por parte de varios internautas debido a ciertas actitudes que ha mostrado en el reality show.

En redes sociales, Peralta fue severamente señalado después de criticar a Karime Pinter, a quien calificó de poco “orgánica”. Esta situación fue especialmente polémica, ya que ambos se consideraban amigos fuera del programa, lo que llevó a que muchos comentaran en redes sociales que les parecía hipócrita.

Además, la actitud de Ricardo hacia Mario Bezares y el equipo ‘Mar’ ha generado mucha controversia. La madrugada del 6 de agosto, Ricardo se mostró muy enojado con el equipo ‘Mar’ después que sus integrantes retiraron el colchón de Sian y algunas de sus pertenencias del cuarto. En ese momento, el famoso estalló y confrontó a Briggitte y a Gala Montes por lo sucedido.

Todas estas polémicas han tenido un impacto significativo en las redes sociales de Ricardo, al punto de que ha perdido una gran cantidad de seguidores en Instagram, ¡alrededor de 100 mil!

Mira: ¿Lyn May planea su retiro del teatro?; Perfume de Gardenia podría ser su última obra

YT: Canal 5

Pepillo Origel critica abiertamente a Ricardo Peralta: “No lo quiero ver aquí"

Durante una reciente emisión del programa Con permiso, Juan José “Pepillo” Origel no dudó en expresar su desagrado hacia Ricardo Peralta, uno de los participantes de La casa de los famosos México.

Origel tuvo como invitada a Shanik Berman, quien fue la segunda eliminada del reality show, y aprovechó la ocasión para compartir su opinión sobre algunos de los concursantes, enfocándose especialmente en Peralta.

Checa: Nicola enfurece otra vez con Agustín, quien lo culpó de no enviarle ropa a ‘La casa de los famosos México’

YT: Con permiso / IG: @lacasadelosfamososmx

Pepillo Origel comenzó su intervención preguntándole a Shanik si Ricardo Peralta le caía mal, a lo que ella respondió: “Ricardo era mi madre en la casa, era mi madre putativa”. Sin embargo, esto no disuadió a Pepillo, quien reiteró su rechazo hacia el creador de contenido: “En donde gane Ricardo, yo agarro mi copa y me voy. No, porque no lo quiero ver aquí", afirmó de manera contundente.

Martha Figueroa, compañera de Origel en el programa, intervino defendiendo a Peralta: “Que sí venga porque es mi amiguito”. A lo que Origel replicó: “Sí es tu amigo, ese día no vengo”.

Te puede interesar: Potro ¿le da la espalda a Adrián Marcelo tras su eliminación?: “Está abusando de su posición”

Aunque Origel no explicó claramente la razón de su antipatía hacia Peralta, algunos creen que podría estar relacionada con las actitudes que el influencer ha mostrado dentro del reality show.

La franqueza de Pepillo al expresar su desagrado no ha pasado desapercibida, y sus comentarios han generado debate entre los seguidores del programa, quienes ahora se preguntan cuál será el futuro de Ricardo Peralta en La casa de los famosos México.