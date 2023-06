Peso Pluma enfrentaría a la ley si no paga derechos por cantar Ella Baila Sola

Según ha trascendido, Pedro Tovar ya habría tomado acciones legales en contra de Peso Pluma, pues Tovar es el compositor del exitoso tema.

Peso Pluma tendría que pagar derechos por interpretar la exitosa canción Ella Baila Sola, según ha trascendido recién, pues, al parecer la molestia de Pedro Tovar habría ido más allá que expresarla a través de sus redes sociales y ya habría procedido legalmente en contra del cantante de corridos tumbados.

El 28 de abril se presentó Peso Pluma en el famoso programa de Jimmy Fallon, El Show de Esta Noche, donde se han presentado celebridades como Shakira. En dicho programa, el cantante oriundo de Guadalajara, Jalisco interpretó Ella Baila Sola y se llevó las palmas.

No obstante, Pedro Tovar, integrante de Eslabón Armado expresó su molestia, pues, su colega no le dio el respectivo crédito durante el famoso programa. Sobre todo, porque Tovar es el compositor de la canción y Peso Pluma fue un cantante invitado de dicha colaboración.

Peso Pluma tendría que pagarle derechos a Eslabón Armado por Ella Baila Sola / Instagram: @eslabonarmadooficial

Peso Pluma enfrentaría la ley si no paga por cantar Ella Baila Sola

Hace unos días, Pedro Tovar manifestó su postura respecto de la actitud de Peso Pluma. A través de un video, el integrante de Eslabón Armado dio a conocer a quienes aún no sabían que él es el autor de Ella Baila Sola, asimismo, expresó que estaba molesto porque no le dieran el respectivo crédito.

Así se quejó Pedro Tovar porque Peso Pluma no le dio crédito

Por su parte, ha trascendido que, Peso Pluma podría enfrentar a la ley si no paga el derecho correspondiente por interpretar en sus próximos shows la famosa canción. Según el medio TMZ, el cantante de corridos tumbados deberá pagar por cantar dicha canción a Eslabón Armado.

Dicha información ha sido replicada por algunos medios, no obstante, hasta el momento, ninguno de los implicado ha aclarado el tema. Por su parte, en dicha transmisión en vivo, Pedro Tovar expresó su descontento ante el hecho de no haber recibido el crédito por parte de Peso Pluma:

“Escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, y decides incluir a alguien más porque te gusta su música, ¿y no mereces crédito por tu propia canción? Básicamente, eso es lo que es. No me preocupa, la canción es cien por ciento mía, me da igual”.