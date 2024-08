Poncho de Nigris explota contra Adrián Marcelo y asegura: “Nunca fue mi amigo”

El domingo 25 de agosto, durante la gala de eliminación, Adrián Marcelo expresó una fuerte crítica hacia Arath de la Torre.

El controvertido creador de contenido, quien se ha ganado la reputación de ser el villano de “La casa”, le comentó a Arath que, si llegara a ganar el reality show, planeaba usar el dinero para saldar deudas y resolver un problema con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se había prolongado.

“Hermano, tu única necesidad es pagar un crédito fiscal, y me atrevería a decir que eso no es una necesidad, sino una obligación que debes cumplir”, afirmó Adrián Marcelo.

En respuesta, Arath le contestó que no tenía por qué darle explicaciones sobre cómo usaría el premio en caso de ganar la segunda temporada de “La casa de los famosos México”. También le dejó claro que, aunque ser una celebridad no garantiza una vida privilegiada, su motivación era su familia.

En medio de la controversia generada por las declaraciones de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México, Poncho de Nigris, uno de los críticos más fuertes del influencer, volvió a hablar al respecto, y dejó clara su posición y su distanciamiento de Marcelo.

El exparticipante del reality show compartió dos videos a través de su cuenta X (antes de Twitter), en los cuales arremetió en contra de Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo

“Adrián Marcelo nunca fue mi amigo porque siempre me estuvo tirando mierda, pero no me importa lo que piensen de mí. No quiero a esa gente cerca de mí, ni a sus fans. No me interesa ese público. Yo prefiero el público de la familia, ese es el mejor de todos”.