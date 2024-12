Poncho de Nigris explota contra conductores de ‘Hoy día’, tras encontronazo con Maripily Rivera: “Hipócritas”

Poncho de Nigris se volvió viral en redes sociales luego de que protagonizó un fuerte encontronazo con Maripily Rivera en la transmisión de ‘Hoy día’. ¡Se dijeron de todo!

Recordemos que en la transmisión de dicho matutino, la puertorriqueña enfrentó, en vivo, al regiomontano por las declaraciones que hizo en su contra, en las que subrayó que Wendy Guevara le ganaría en cualquier temporada de ‘La casa de los famosos’.

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan pleito en Hoy día / IG: @maripilyoficial / @ponchodenigris

Te puede interesar: Poncho de Nigris y Maripily Rivera se pelean en vivo ¡Él le dijo que parece hombre! VIDEO

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera?

En medio de su promoción de sus tenis, Maripily se lanzó contra Poncho, quien fue invitado en el programa. La influencer aseguró que nadie le podría ganar en un formato como ‘La casa’, dado que tiene todo el apoyo de Puerto Rico. Incluso, retó al regio a estar juntos en una noche de eliminación, para así comprobar su postura.

Por su parte, Poncho reiteró su perspectiva de la situación y mencionó que nadie podría vencer a Wendy Guevara, ni a él. Puntualizó que en México le daría “una arrastrada” con el apoyo del público.

La situación subió de intensidad, al grado de que Rivera se levantó y señaló a De Nigris de ser un “maltratador de mujeres”. ¡Hasta lo comparó con Lupillo Rivera!

Maripily Rivera y Poncho de Nigris / Redes sociales

Las cosas no pararon ahí, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ externó su versión de los hechos en un en vivo en TikTok. En este arremetió en contra de la también conocida como ‘el Huracán boricua’. Dijo que parecía hombre y que, en dado caso de ser parte de la nueva temporada de ‘La casa’ de Telemundo, exigiría una buena suma de dinero como pago, debido a que no se quedaría callado a los ataques de Maripily.

Eso no es todo, también reveló que la producción le apagó el micrófono para que no tuviera oportunidad de contestarle a la puertorriqueña. Lo cual consideró “un golpe bajo”.

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan pleito en Hoy día / IG: @maripilyoficial / @ponchodenigris

No te pierdas: Maripily Rivera explota contra Poncho de Nigris y lo tacha de “machista” tras acalorada discusión

Poncho de Nigris explota contra los conductores de ‘Hoy día’

Pese a que Wendy Guevara reaccionó al escándalo y pidió que las cosas pararan entre ellos, dado que ella se lleva muy bien con ambos, la situación sigue causando revuelo en redes.

En esta ocasión, Penelope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom y Gabriel Coronel, conductores de ‘Hoy día’, criticaron a Poncho de Nigris por el pleito con Maripily. Mencionaron que “a la mujer no se le debe hablar así”.

Poncho no se quedó callado y expresó su opinión en cuanto a las palabras de los presentadores. Puntualizó que se llevó a cabo una campaña de desprestigio en su contra, reiteró que le apagaron el micrófono, así como que todo estaba “armado”.

Poncho de Nigris / FB: Poncho de Nigris

“Me trajeron para levantarles el rating… Me están reventando todos los conductores de Telemundo porque hicieron su teatrito. Yo no le dije nada, es una broma. Me trae para eso, me apaga el micrófono, una mier… A la mujer no se le debe hablar así, pero la mujer al hombre sí, todos arreglados para la campaña de desprestigio, no vengan de México”. Poncho de Nigris

“Tú también, Gabriel Coronel, te están chichareando, no me dijiste que estabas de mi lado, tú cab… Wow, nunca más. No me digan, ¿no lo armaron? Me apagaron el micrófono, les pedí que no me la pusieran (a Maripily), a la productora… Todos ayer, los conductores, me trataron como el rey y ahorita tirando mier…”, agregó.

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan pleito en Hoy día / IG: @maripilyoficial / @ponchodenigris

Finalmente, Poncho comentó, en sus historias de Instagram, que dos años le habían pedido que asistiera al matutino y cuando acepta “lo pican” por polémica.

“No estoy para esas cosas, sí podemos hacer polémica, si me dicen: ‘Oye vamos a hacer polémica’, pero todavía me apagan el micrófono, no se vale. Así no son las cosas, así no se le trata a los invitados… A todos los conductores, hipócritas y embusteros... La quisieron aplicar, no les salió y, ahora, me están desprestigiando a mí… Nada más para que sepan cómo se manejan, nosotros no caímos”. Poncho de Nigris

Así lo dijo Poncho de Nigris:

¡POLÉMICA!



Poncho de Nigris arremete contra conductoras y producción del matutino de Telemundo #HoyDía pic.twitter.com/Rje7Fo9Oo9 — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 18, 2024

Mira: Poncho de Nigris explota contra Potro Caballero y protagonizan pleito ¡Por Jorge Losa!

¿Poncho de Nigris será parte de ‘La casa de los famosos all stars’?

En cuanto a su posible participación en ‘La casa de los famosos all stars’, el regiomontano dio a entender en sus redes sociales que no aceptaría ser parte de esta temporada, dado que está enfocado en los proyectos de su país.

“Entonces, si puedo hablar o me van a silenciar el micrófono, vuelta a la página. Hay niveles y México está en otro nivel con la de Telemundo y se sabe. Nos esperamos a algo mejor”, escribió.



Así lo dijo Poncho: