Poncho de Nigris reaccionaría a la polémica de Gala Montes por su noviazgo; en redes lo tachan de “colgado”

Hace algunos días, Gala Montes hizo pública su relación con Icho, quien es su mánager, declarando el fin de su shipeo con Karime Pindter, es decir, el ‘Garime’. Esto hizo que la actriz recibiera muchas críticas de internautas que la acusaron de “aprovechar” el ship para su propio beneficio.

Aunque muchos han manifestado su molestia, algunos, incluyendo celebridades, han salido en su defensa, alegando que nadie tiene derecho a decidir sobre su vida amorosa.

En esta ocasión, Poncho de Nigris dio su contundente opinión, provocando que muchos internautas lo tacharan de “colgado”.

¿Poncho de Nigris cree que Gala Montes es bisexual “por moda”?

A través de X (antes Twitter), el actor señaló que “no se puede dejar de ser gay de un día para otro”, pues considera que quienes lo hacen solo se dejan llevar por “la moda”.

Si bien no mencionó nombres, la mayoría de sus fans intuyeron que hablaba de Gala Montes, quien previo a anunciar su noviazgo, dijo sentirse muy atraída por Karime Pindter.

“¿Apoco ahora te puedes hacer gay por moda? No entiendo esa parte, ¿o te gusta o no te gusta, no? ¿O es la nueva era de la moda?”, manifestó.

Apoco ahora te puedes hacer gay por moda ? No entiendo esa parte, o te gusta o no te gusta no ? O es la nueva era de la moda. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) December 29, 2024

Fans le piden a Poncho de Nigris que deje de “colgarse” de las polémicas

La publicación de la celebridad se llenó de comentarios polémicos. Algunos apoyando su postura y otros exigiendo que deje de “opinar” sobre conflictos ajenos.

Estos son algunos de los comentarios que se podían leer en el post:

“Pregúntele a Gala, se hizo lesbiana para colgarse de la comunidad”

“Como siempre, no podrías faltar, hasta acá se escucha como te rugen las tripas”

“¿Ya no vas a apoyar a Gala porque ahora la están aunando? No me sorprende, colgado”

“Deja de colgarte”

“De Gala Montes no vas a estar hablando”

“Es un berrinche de los fans de una relación que nunca existió”

“Se cuelgan ahora a esa tendencia los que saben que no tienen talento para figurar”

Gala Montes se alejará de las redes sociales

En medio de toda esta polémica, Gala Montes lanzó una especie de comunicado en su canal de difusión de Instagram para anunciar que, debido al acoso que ha sufrido en los últimos días, se alejará de las redes sociales.

“Yo quiero basar mi carrera en otras cosas y no en mentiras y batallas de TikTok. Me alejaré un rato de las redes, pero les mando besos y que pasen felices fiestas”, expresó.

También resaltó que tiene derecho a estar con quien quiera y señaló que el ‘Garime’ fue un “invento” de sus fanáticos.

“El shippeo lo inventaron ustedes y estoy muy agradecida por el cariño y visibilidad que se dio en un programa que sale en todo nuestro país. El reality ya se terminó”, indicó.

