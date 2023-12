Quién es la máscara: ¿Qué ganó de premio Bárbara de Regil?

Como ya es costumbre, Bárbara de Regil dividió opiniones recientemente al ganar la temporada del reality ‘¿Quién es la máscara?’

La actriz era la famosa que estaba detrás de ‘Puercoespunk’, y para muchos fue una sorpresa agradable, pero otros criticaron que hay sido ella la que se convirtiera en ganadora.

En redes alegaban que el personaje ‘Puercoespunk’ se merecía ganar, pero Bárbara no, porque el personaje les caía bien, pero ella no.

Entre dimes y diretes, Bárbrara de Regil se defendió de críticas, pero ahora la pregunta que muchos tienen es ¿cuál fue el premio de la actriz al ganar el reality?

Bárbara de Regil no se llevó ningún premio en efectivo

Algunos pensaron que Bárbara de Regil se había llevado 11 millones de pesos, porque ‘Puercoespunk’ siempre bromeaba con ello, pero no fue así.

El productor Miguel Ángel Fox explicó que el ganador no se llevó un premio en efectivo a diferencia de otros realities.

“Este proyecto está hecho para que la gente y la familia en su casa participe, jueguen en conjunto y no tanto darle el premio porque los que están participando, lo hacen porque se les hace interesante subirse a un escenario sin revelar su identidad”, mencionó.

De tal manera, Bárbara de Regil solo se llevó el trofeo de ganadora con ‘Puercoespunk’ y la satisfacción de haber conquistado los corazones del público y de los investigadores para llegar hasta ese punto de la competencia. Además de la experiencia de haber participado en este reality que mencionan muchos exparticipantes, es retadora por el nivel de complejidad de las botargas.

“Cargar esta botarga fue un reto, acepto que estando ahí dentro a veces quería llorar, ya no aguantaba, sudaba y las gotas me caían de los ojos y la peor claustro...lo más divertido es que quien gane es por la creación de personaje, ganarte al público, etc. Amo saber que gané sin que supieran que era yo”, dijo sobre su mayor premio en esta competencia en la que hubo 19 celebridades, siendo la temporada más larga hasta el momento.

Puercoespunk fue el personaje más divertido de la temporada / Captura de pantalla

