“Rencor y rivalidad” sentía la hija de Dulce por ella y nos revelan que hereda millones

Tras el deceso de Dulce el 25 de diciembre, surgieron preguntas como: ¿Por qué no fue velada? ¿Por qué después de la misa en la Basílica de Guadalupe sus cenizas fueron regresadas a una funeraria al sur de la Ciudad de México? y ¿por qué su única hija, Romina, no se las quedó? Una persona allegada a la familia nos cuenta los pormenores.

“Romina no llevaba una buena relación con su madre. Le tenía resentimiento. Aún lo lleva en su corazón. Ni siquiera en su lecho de muerte la perdonó".

Romina despidió a su mamá con una misa en la Basílica de Guadalupe

“Su hija estuvo con ella en el hospital, pero no cumplió su voluntad. Dulce me contó que le dijo a su hija: ‘Cuando muera, me llevas a Brownsville (Texas) y me entierras con mi mamá. No quiero ser cremada’. Romina dijo que ese traslado saldría demasiado caro y prefirió cremarla”.

“Dulce tiene solo una hermana, Isabel, y una única sobrina, Liz. Romina odia a esta última. No soportaba que Dulce la quisiera tanto. En febrero pasado Dulce viajó a Madrid y Roma. Romina no quiso acompañarla, así que Dulce invitó a Liz. Cuando Romina se enteró, le armó un desmadr3. Dulce decidió llevarse a una amiga y evitar más conflictos”.

“Dulce conoció al papá de su hija, Luis Mircoli, en 1985. Su relación era de trabajo y, poco después del terremoto, se casaron. El señor era el diablo. La trataba mal. Tenía pésimo carácter. Era explosivo y controlador”.

“Era alcohólico y le fue infiel. Todo el tiempo amenazaba a Dulce con que se iba a sui.... La chantajeaba hasta que ella se hartó y se divorció. Dulce nunca separó a su hija de su padre, ni le hablaba mal de él”.

“Romina heredó el carácter explosivo del señor. Físicamente son idénticos y muy unidos. Él es argentino y, cuando falleció Dulce, ella lo voló de Cancún, donde radica, para que la apoyara”.

En 2009, Romina conoció a Giovanni Medina y tuvieron una relación amorosa

“Romina está llena de rencor. Dulce dijo que hay algo que la hija no le perdonará. En 2009 Romina empezó a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa. Quería hacer una carrera como la de su mamá. Conoció a Giovanni Medina quien, de acuerdo con Dulce, era mujeriego y controlador y engatusaba a las chicas con costosos regalos. Romina empezó a andar con él y Dulce se lo prohibió. El la engañó con otra mujer y Dulce la mandó a estudiar a Europa para alejarla de él”.

“Romina le dijo que no se lo perdonaría nunca. Giovanni la seguía buscando a pesar de la distancia. La dejó en paz hasta 2014, cuando embarazó a Ninel Conde. De ahí vino más marcada la ruptura entre madre e hija. ¡Giovanni fue la manzana de la discordia!”

“Romina siempre sintió frustración y rivalidad con su madre. No heredó su talento. Ese es el gran coraje y odio que le tuvo hasta la muerte”.

“Después de años, Romina conoció a Moisés, con quien vive y es el padre de su hijo. Dulce dobló las manos por su nieto. Sobrellevaba a Romina, quien era interesada económicamente, violenta y la agredía verbalmente”.

“Dulce le compró una casa en Mérida para que viviera con Moisés y su hijo. Les puso un restaurante que a ella le valió y decidió mejor cuidar perritos. Dulce le daba todo a manos llenas, al igual que a su nieto”.

“La herencia completa de Dulce es para su hija y su nieto. Una casa grande en Mérida, otra en Monterrey y en la Ciudad de México. Dejó 3 cuentas bancarias, 2 en Estados Unidos y una en México. Terrenos en Acapulco, joyas, vestuarios y obras de arte. Su fortuna está valuada entre 70 y 80 millones de pesos”.

¿Por qué Romina no se llevó a su casa las cenizas de su mamá? “Primero, no sabía qué hacer con ellas. Tras todos los rumores que se desataron por su conducta y los ataques mediáticos, Ivan Cochegrus le pidió que le realizaran un homenaje póstumo como Dulce merecía y ella accedió. Será en los próximos días. Ojalá pueda perdonar a su madre. Que no cargue con tanto odio y Dulce pueda descansar en paz”, concluyó.

Así fue el matrimonio de Dulce

En 1985, Dulce hizo mancuerna con el productor y compositor musical Luis Mircoli, con quien grabó su disco Lobo. Se casaron y en 1987 nació Romina.

Su divorcio fue en 2002.

En mayo de ese año, declaró: “Es un hombre extraordinario, pero con mal carácter. Se enoja y yo no sabía qué hacer. Fue una relación estresante para mí, por su carácter tan complicado”.

