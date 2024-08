Ricardo Peralta no soportó y rompe en llanto tras respuesta de Arath de la Torre en posicionamiento

‘La casa de los famosos México’ continúa generando controversias. Anoche, la eliminación de Mariana Echeverría, quien se convirtió en la cuarta expulsada del reality, fue solo uno de los eventos que captaron la atención.

Otro momento que encendió las redes sociales fue el tenso enfrentamiento entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre durante los posicionamientos de la noche.

El posicionamiento entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre

Ricardo Peralta, visiblemente molesto, confrontó a Arath de la Torre:

“Vengo a explicarte la expresión de género y va ligada a la identidad de género, y mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje”. Ricardo Peralta

Ricardo Peralta confrontó a Arath de la Torre en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla Canal 5

Mira: La academia: este fue el expulsado del quinto concierto, el domingo 18 de agosto

Arath respondió contundente a Ricardo Peralta

Arath, por su parte, se defendió:

“Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi inspiración más grande. Mis respetos para ti. No juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie”. Arath de la Torre

Además, intentó aclarar el comentario que inició el conflicto, explicando que no tenía relación con la identidad de género de Ricardo: “Y si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género... Y te voy a decir una cosa con todo respeto, no eres Wendy Guevara, Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia porque esa historia ya se contó”.

El intercambio dejó un ambiente tenso, y aunque Ricardo pidió tomar nuevamente la palabra, el tiempo no permitió que Galilea Montijo le diera el micrófono para responder.

Ricardo Peralta se quiebra tras el enfrentamiento

Horas después del enfrentamiento, Ricardo Peralta se mostró visiblemente afectado al conversar con Gomita, revelando su frustración y tristeza por lo ocurrido.

“No sé qué siento. Siento que no escuchó lo que quería decir. Es una persona mala, solo entendió ‘ay, la comunidad’ ‘la comunidad se va a enojar’, pero no entendió lo que le quería decir y fue muy agresivo”, expresó Ricardo con lágrimas en los ojos.

Checa: Apio Quijano se molesta con Wendy y Nicola por ignorar sus mensajes ¿Se terminó el team infierno?

Ricardo Peralta llora / Captura de pantalla Canal 5

Ricardo también dejó claro que no le importaba el estatus de Arath dentro del programa:

“Me vale que Arath sea ‘un protegido de la empresa’. No quiero verlo, no quiero hablar nunca más en la vida. Yo sé perfectamente el tono en el que me dijo ‘Quítate eso, me incomoda verte así’, y él no entendió a lo que yo me refería y no tengo ganas de estar explicando”, concluyó Ricardo, quien fue consolado por Gomita y por Sian en el cuarto ‘Tierra’.

Mira: Gomita sufre aparatosa caída en La casa de los famosos México ¿Se encuentra bien?