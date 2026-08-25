Richie O’farrill estrena ‘Corto circuito': Un especial que convierte su pasado en un relato de reconstrucción

Hay historias que se cuentan desde la distancia y otras que solamente pueden contarse después de haberlas vivido. ‘Corto Circuito’ es el especial con el que Richie O’Farrill expone uno de los capítulos más oscuros de su vida y carrera: el momento en que tocó fondo en las adicciones con el alcohol y sustancias prohibidas y ahora es una experiencia lo lleva nuevamente a los escenarios.

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Richie O’farrill estrena “corto circuito”. / Fotos: Cortesía del artista.

¿Cómo convirtió Richie O’Farrill su pasado con las adicciones en una historia?

En Guadalajara Richie tocó fondo y fue donde comenzó el camino de recuperación que, posteriormente, lo llevaría por distintas clínicas y por un proceso personal que transformaría su vida.

El pasado 6 de junio, en el Teatro Diana, se dieron cita más de 2,500 personas para una noche en la que el comediante decidió compartir con el público su historia, la cual define como un recorrido entre “ebriedad y sobriedad”.

La intimidad del recinto permitió construir el escenario ideal para que Richie hablara no desde la intención de dar una lección, sino desde la experiencia de haber conocido sus propios límites y haber encontrado el camino para salir de ellos.

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Richie O’farrill estrena “corto circuito": su pasado con las adicciones en una historia. / Instagram: @richieofarrill

Richie O’Farrill: De Guadalajara al Auditorio Nacional

El monólogo ‘Corto Circuito’ es también el cierre de una gira que recorrió México, Centroamérica, Canadá y Europa, llevando su historia a miles de espectadores. El gran cierre de la gira ocurrió el pasado 16 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo que representó el primer Auditorio Nacional de Richie O’Farrill.

La standupero logró sold out absoluto días antes de la presentación, confirmando la conexión que ha construido con una audiencia que lo ha acompañado en su proceso personal y profesional. Ahora, esa historia llega a una nueva etapa: la pantalla.

Uno de los elementos centrales de ‘Corto Circuito’ es que Richie no pretende presentarse como terapeuta, consejero ni como una solución para quienes atraviesan problemas similares. ‘Corto Circuito’ no busca intervenir en la vida del público, busca contar qué significa tocar fondo y qué implica decidir salir de ahí. Es un relato sobre los excesos, las consecuencias, la sobriedad, la reconstrucción y el regreso a una vida que parecía haberse detenido.

Richie cuenta en este monólogo, donde es protagonista, no intenta borrar su pasado, sino entenderlo. Precisamente, transformó una de las etapas más difíciles de su vida en material escénico, utilizando la comedia para hablar de aquello que alguna vez parecía imposible de contar.

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Ricardo O’Farrill estrena ‘Corto Circuito’ en el Auditorio Nacional de CDMX. / Facebook: Ricardo O’Farrill y Daniel Sosa/Twitter: @richieofarrill_, @crayolaverde03/ TikTok: @javierxm1211

¿Dónde y cuándo ver ‘Corto Circuito’ de Richie O’Farrill?

‘Corto Circuito’ fue grabado en el Teatro Diana de Guadalajara ante 2,500 espectadores bajo la dirección de Max del Río. Ciudad que fue el escenario perfecto para presentar el monólogo de uno de los momentos más difíciles del comediante y ahora comparte una nueva versión de esa historia.

Ya que el creador de contenido vivió momentos muy duros y atravesó clínicas, escenarios, ciudades y continentes; finalmente regresa al punto de partida para cerrar el circuito. El show se estrenó el pasado 16 de agosto en el canal oficial de Richie O’Farrill en YouTube.

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