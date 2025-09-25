Rihanna presenta a su primera hija con A$AP Rocky en una foto que derritió Internet

Rihanna volvió a sacudir las redes sociales al anunciar la llegada de su primera hija con A$AP Rocky, una noticia que sus fans esperaban con gran emoción. La intérprete de Umbrella ya había dejado pistas de su embarazo durante la MET Gala 2025, donde sorprendió al mundo con un look imponente que revelaba su vientre. Ahora, la cantante y empresaria celebra el nacimiento de su tercer hijo y, para alegría de millones de seguidores, se trata de la primera niña del matrimonio, un momento que marca un antes y un después en la historia familiar de la pareja.

Mira: Rihanna: Filtran una pista del género de su bebé

¿Cómo reveló Rihanna el nacimiento de su hija junto a A$AP Rocky?

Fiel a su estilo glamuroso y al mismo tiempo íntimo, Rihanna eligió Instagram para compartir el nacimiento de su tercer hija. En la primera imagen publicada, se le ve recostada en una cama, mirando con ternura a su bebé envuelta en una manta rosa. La cantante luce joyas doradas y un reloj con detalles en tono rosado, mientras sostiene a la pequeña en brazos.

La cantante y empresaria confirmó que su bebé nació el pasado 13 de septiembre de 2025 y en menos de una hora, la publicación ya había superado los 2 millones de ‘me gusta’, un récord que solo alguien como Rihanna podía lograr.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Mensajes como:



“Finalmente conseguiste tu mini-me”

“Hermosa muñeca, felicidades”

“Nuestra princesa ha llegado” inundaron la red social.

Para muchos fans, se trata de un momento histórico: Rihanna, que ya es madre de dos varones, finalmente dio la bienvenida a una niña, algo que muchos de sus seguidores habían manifestado que deseaban ver.

Lee: Rihanna se vistió de luto: A semanas de anunciar su embarazo, s

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y A$AP Rocky hasta ahora?

Con la llegada de su tercer hija Rihanna y A$AP Rocky consolidan una familia de tres hijos. Su primogénito quien nació en 2022; el segundo, llegó al mundo en 2023; y ahora, la más pequeña completa el círculo familiar con la primera niña.

Cabe recordar que la cantante ha utilizado eventos de gran impacto para anunciar sus embarazos. En 2023, sorprendió al mundo en pleno Super Bowl al mostrar su avanzado embarazo durante su show en el medio tiempo, algo que quedó marcado en la memoria de millones de espectadores. De igual manera, en la MET Gala 2025 hizo su segunda gran revelación, confirmando que se encontraba nuevamente en espera.

En distintas entrevistas, Rihanna ha declarado que sueña con tener entre tres y cuatro hijos, por lo que no descarta que en el futuro siga expandiendo la familia. Por su parte, A$AP Rocky ha dicho que le encantaría criar una familia numerosa, asegurando que la paternidad ha sido la experiencia más enriquecedora de su vida.

Mira: A$AP Rocky es declarado ‘no culpable’ y festeja con un emotivo abrazo a Rihanna tras el veredicto

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Rihanna y A$AP Rocky?

Rihanna y A$AP Rocky se conocieron hace más de diez años dentro de la industria musical, cuando en 2012 unieron fuerzas en el remix de “Cockiness (Love It)” y compartieron escenario en los MTV Video Music Awards, dejando ver una química innegable. Desde ese momento surgió una amistad sólida que se mantuvo a lo largo de los años, acompañada de apariciones en alfombras rojas y giras, aunque ambos insistían en que solo eran amigos, mientras cada uno vivía sus propias relaciones sentimentales.

El destino dio un giro en 2020, tras la ruptura de Rihanna con Hassan Jameel. Durante la pandemia, comenzaron a pasar más tiempo juntos y los rumores crecieron al ser captados en citas en Nueva York. Ese mismo año, A$AP Rocky declaró en una entrevista que Rihanna era “el amor de mi vida”, confirmando así que la relación había dejado atrás la amistad para transformarse en un romance que pronto se convirtió en una de las historias de amor más seguidas en el mundo del espectáculo.