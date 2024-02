¿Rodrigo Cachero lanza indirecta a Adianez tras presumir a su nuevo novio?

El pasado mes de septiembre, Rodrigo Cachero y Adianez Hernández se vieron envueltos en un escándalo cuando se reveló la infidelidad de ella con Augusto Bravo, expareja de Larisa Mendizábal, quien a su vez es expareja de Cachero y madre de su primogénito.

Cinco meses después, y aparentemente luego de firmar el divorcio, Adianez se dejo ver muy contenta en redes y compartió una selfie con su nuevo novio Augusto Bravo, mientras que Rodrigo Cachero compartió una reflexión en redes sociales sobre su divorcio.

Rodrigo Cachero comparte reflexión en sus redes sobre su divorcio con Adianez Hernández

Cachero compartió una emotiva y profunda reflexión. Recordó su boda a la que asistió hace seis años, describiéndola como armoniosa y amorosa, y reflexionó sobre cómo las circunstancias de la vida pueden cambiar de forma inesperada, al grado que jamás hubiese imaginado un divorcio.

“Dejaré esto por aquí de un modo cordial, adulto y final. Hay que saber “qué” y “cómo” hacer las cosas… y si cierras de forma correcta, siempre va a ser mejor para todos”, comienza escribiendo Cachero.

“Hace exactamente 6 años (era sábado también), formé parte de una de las bodas más armoniosas y amorosas de las que he asistido. Si alguien hubiera vaticinado lo que iba a ocurrir en el 2023, lo hubiera tachado de tonto y hasta hubiera apostado mi mano derecha de lo imposible y absurdo que podría siquiera pensarlo. Rodrigo Cachero

“Pero pues no somos dueños de nada y no podemos controlar ni personas, ni decisiones. A fin de cuentas, la vida nos pone trampas, obstáculos, accidentes, enfermedades y demás circunstancias… por qué??? Para qué??? Si varios filósofos no se han puesto de acuerdo en la respuesta, yo menos”.

Rodrigo Cachero aseguró que ha sido doloroso y complicado, pero mantiene relación cordial con su ex por el bienestar de sus hijos. / Instagram: @rocachero

Rodrigo Cachero dice que salió ganando con su divorcio

“Ya no lo veo como una pérdida, al contrario, agradezco a la vida por todo lo que me ha regalado, por mi familia, por mi salud, el trabajo, los amigos, mis parejas y sobretodo por mis hijos que son lo más hermoso de esta existencia.Hay veces que se gana perdiendo… y otras que se pierde ganando. Estoy seguro que yo formo parte de la segunda opción”.

El famoso deseó a sus seguidores resiliencia para afrontar lo que venga: “Deseo también que tengan la fortaleza y el amor para afrontar cualquier cosa que se presente en la vida”.

Larisa Mendizabal responde al mensaje de Cachero

Su expareja, quien también ha compartido lo mucho que le afectó descubrir la infidelidad de Augusto Bravo, mostró su empatía y apoyo a Rodrigo Cachero y le envió un mensaje de apoyo y solidaridad ante la adversidad.

“Que el AMOR sea nuestra experiencia y nuestro poder. Que el AMOR sea nuestro motor y nuestra paz. Confía en el proceso. Lo estás haciendo increíble. Te quiero mucho Ro”, comentó.

