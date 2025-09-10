¿Salud de Ricardo Montaner peligra? Publica alarmante mensaje en redes sociales; esto es lo que se sabe

Ricardo Montaner causó mucha preocupación entre sus fanáticos. A dos años de haberse retirado de la industria musical, el cantante usó sus redes sociales para compartir un mensaje que generó mucha especulación sobre su actual estado de salud.

Ricardo Montaner / Redes sociales

Lee: Ricardo Montaner y su familia, ¡de luto!, por importante pérdida: “Estamos rotos”

¿Ricardo Montaner está hospitalizado?

Hace algunas horas, el cantante Ricardo Montaner compartió un video en el que, aparentemente, está disfrutando de un paseo en yate. Dicho clip venía acompañado de un mensaje reflexivo sobre la vida y el futuro.

“Así como esa estela que ven ha sido este camino que recorrimos juntos, un recorrido hacia un futuro desconocido, pero nunca incierto. Vamos dejando atrás lo andado, sí, pero la memoria es un aliado silencioso que nos apaña en la espera. Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver”, así comienza.

Aunque al principio todo parecía ser una simple reflexión de vida, lo que más llamó la atención del video fue que le pidiera a Dios que le diera tiempo para seguir disfrutando de sus seres queridos y fans.

Ricardo Montaner “No hay manera de pensar mi vida sin vivirla con ustedes, agarrándome de la mano como siempre. Hoy es mi cumpleaños y mi mejor regalo es sentirlos ahí cerquita, le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre, para abrazarlos, que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde”.

Si bien algunos interpretaron sus palabras como una simple añoranza de regresar a los escenarios, muchos empezaron a teorizar que podría tener un problema de salud tan grave que incluso podría estar hospitalizado, algo que se reforzó después de las declaraciones que se dieron en el programa ‘Dulce y picosito’.

No te pierdas: Ricardo Montaner denuncia que fue víctima de un ataque a su casa de Samaná, República Dominicana

¿Cuál es el estado actual de salud de Ricardo Montaner hoy 9 de septiembre de 2025?

Durante la más reciente emisión del programa ‘Dulce y picosito’, se mencionó que Ricardo Montaner, quien actualmente se encuentra de vacaciones en las Bahamas, no se había dejado ver en su video y solo se limitó a mostrar el mar.

Ante este comentario, uno de los conductores señaló que, desde hace algún tiempo, se ha especulado que el cantante tiene una “situación de salud”, siendo este el verdadero motivo por el que se retiró de los medios.

“El ‘run run’ es que está enfermo, como tal, ningún medio se ha atrevido a asegurarlo, pero el ‘run run’ es que sí tiene por ahí una situación de salud. Nadie se ha atrevido a decir específicamente qué es lo que tiene. Lo escucho fatigado al hablar”, expresó.

Cabe resaltar que Ricardo Montaner se retiró de la música a finales de 2023. En aquel entonces, anunció la noticia durante un concierto de Costa Rica y explicó que pausaba su carrera de forma temporal para disfrutar de su familia.

Hasta el momento, ni el artista ni sus familiares han dado un comunicado oficial que indique un problema de salud, por lo que su supuesta crisis médica solo queda, hasta ahora, en calidad de un rumor.

Ricardo Montaner estado de salud / Redes sociales

¿Cuáles han sido los problemas médicos que ha enfrentado Ricardo Montaner?

A lo largo de sus cuatro décadas de carrera artística, Ricardo Montaner no ha mencionado tener algún tipo de problema médico. Lo más cercano a ello fue en 2020, cuando comentó que varios familiares adquirieron Covid-19.

En aquel entonces, el cantante aseguró que no fue contagiado. Asimismo, en diversas entrevistas ha dicho que, cuando era niño, sufría de sobrepeso, algo por lo que le hacían bullying en la escuela.

En 2023, circuló un video falso que anunciaba que había muerto. Ante esto, el propio artista desmintió la información y aseguró estar muy bien de salud.

Mira: Evaluna y Camilo: La delicada salud de su hija mayor conmueve a sus seguidores