Sandra Echeverría lanza SOS en redes por Alerta Amber: “Ayúdame, es real”

Sandra Echeverría, actriz y cantante mexicana, dejó por un momento la agenda de su carrera para convertirse en altavoz de una causa que la tocó de cerca. En plena controversia mediática por su propia batalla legal, la famosa sorprendió a sus seguidores con un video cargado de angustia en el que suplica ayuda para localizar a dos menores.

La publicación se volvió tendencia casi de inmediato, y la propia intérprete encadenó al menos cinco publicaciones más para explicar, con lujo de detalle, el drama familiar que hay detrás de esta búsqueda.

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¿Qué dijo Sandra Echeverría sobre la Alerta Amber de Héctor y Luciana?

Sandra Echeverría quien denunció fraude por más de 2 mil millones de pesos en febrero, utilizó su cuenta de Instagram, la red social donde asegura pasar más tiempo, para amplificar el llamado de auxilio de una amiga cercana identificada como Jessica.

Sandra Echeverría no solo compartió el cartel oficial de la Alerta Amber, sino que grabó un mensaje personal en el que se le nota visiblemente conmovida. “Pues estoy aquí llegando a mi llamado. Traigo el corazón apretado. Me siento con mucha ansiedad por estos pobres chiquitos. No puedo ni imaginar la angustia que debe estar viviendo Jessica en este momento, al no saber dónde están sus niños”, relató la famosa en uno de sus primeros mensajes.

Además, pidió que cualquier información se le hiciera llegar de forma directa y confidencial:

Sandra Echeverría “Si alguien tiene información sobre el paradero de estos chiquitos, por favor compártanla. Yo estoy revisando mis redes sociales todo el tiempo, sobre todo Instagram, que es la que más uso. Mándenme un mensaje directo; será completamente confidencial. Confíen en mí.”

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¿Qué se sabe del caso de los menores por los que Sandra Echeverría pide ayuda?

Los menores son un par de mellizos de apenas cinco años cuyo caso ha mantenido en vilo a la mamá, Jessica, desde hace más de año y medio. De acuerdo con el relato compartido por Sandra Echeverría, los pequeños fueron llevados por su padre con el pretexto de unas vacaciones, un viaje del que nunca volvieron. Desde ese momento, la comunicación con Jessica se cortó por completo y los menores habrían sido trasladados de la Ciudad de México a Nuevo León, lo que complicó aún más el proceso legal.

La cifra que se repite en cada publicación es contundente: 535 días sin que una madre pueda abrazar a sus hijos. “535 días en los que Héctor y Luciana, mellizos de apenas 5 años, han crecido lejos de su mamá. Jessica no está pidiendo privilegios. No está pidiendo un favor. Está pidiendo JUSTICIA!!!!”, escribió Sandra Echeverría, subrayando que el reclamo de su amiga no es un capricho, sino una exigencia legítima ante un sistema que, según denuncia, ha sido demasiado lento.

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Sandra Echeverría pidió difundir la búsqueda de los menores

Frente a la lentitud de los procesos legales, Sandra Echeverría decidió apostar por la fuerza de las redes sociales como herramienta de presión y visibilización. La actriz hizo un llamado directo a las autoridades de Nuevo León y de la Ciudad de México para que aceleren las acciones en este caso, y pidió a sus seguidores multiplicar el alcance de la Alerta Amber.

“Hoy hacemos un llamado a las autoridades de Nuevo León y de la Ciudad de México para que actúen con la urgencia que este caso merece. Porque la justicia que llega tarde también es una forma de injusticia”. Sandra Echeverría

La conclusión de su mensaje resume el espíritu de toda la campaña que hoy encabeza junto a Jessica: “Hagamos que la historia de Héctor y Luciana llegue a cada rincón y a cada autoridad que tenga el poder de actuar. Porque mientras lees estas líneas, dos niños siguen creciendo lejos de su mamá. Y porque 535 días ya son demasiados.”

Por ahora, la recomendación es clara para quienes quieran sumarse: compartir el cartel oficial de la Alerta Amber de Héctor y Luciana en todas las redes posibles, estar atentos a cualquier información sobre el paradero de los menores y, en caso de tener algún dato, contactar de forma directa a las autoridades correspondientes o a los canales que la propia Sandra Echeverría ha habilitado en su Instagram. Sandra Echeverría insiste en que cada compartida cuenta y que, en estos casos, el tiempo es el factor más determinante para lograr un reencuentro seguro entre Jessica y sus dos hijos.