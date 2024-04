Santa Fe Klan sorprende a pasajeros de un avión con concierto improvisado; así fue el momento

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido en la industria musical como Santa Fe Klan, demostró el gran amor que le tiene a su público al ofrecer un concierto improvisado en un avión.

Según la versión de aquellos que grabaron y compartieron el video del momento, el cantante y el resto de los pasajeros estaban esperando a que el vuelo, el cual aparentemente iba retrasado, llegara a su destino.

Al ver que la gente comenzaba a impacientarse, el mexicano se levantó de su asiento y usó el micrófono del avión para anunciar que iba a cantar.

“Les voy a cantar una rola de aquí a lo que llegamos porque ya se tardó... el vuelo, la neta. ¿Sí o no?” Santa Fe Klan

Ante la respuesta positiva de los presentes, el originario de Guanajuato empezó a interpretar su sencillo ‘Debo entender’. Dicha canción es una colaboración con Neto Peña y Yoss Bones, y se estrenó a finales del 2019.

En tanto que los pasajeros escuchaban atentos el “concierto privado”, al mismo tiempo que lo grababan con sus celulares.

Recordemos que el artista se presentó en el festival de Coachella, realizado en Indo, California. El mexicano tuvo como invitados a Nanpa Básico y Tornillo. Durante su presentación, le rindió homenaje a su colega fallecido, Lefty SM, con una emotiva interpretación de ‘Por mi bandera’.

Fans reaccionan al concierto improvisado de Santa Fe Klan

Si bien la mayoría de los internautas aplaudieron la “humildad” que tuvo el cantante al hacer un concierto improvisado, algunos “lamentaron” que los pasajeros tuvieran que “lidiar” con la “horrible voz” del cantante.

“Mejor me bajo del avión”, “Me encantan los artistas con humildad, que no se les sube la fama”, “Un lindo gesto”, “Qué flojera”, “Como que no se le da cantar a capela”, “Rompo la ventana y me aviento”, “Siempre tan humilde”, señalaron algunos usuarios.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha hecho comentarios sobre su “concierto improvisado” o las críticas que ha recibido.

