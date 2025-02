Secuestran a querido influencer mexicano en Colombia; esto se sabe de su desaparición

El secuestro es un delito que ha azotado al mundo del espectáculo. Hace un año te contamos que Julio Camejo pagó un millón de pesos para salvar a su madre. Ahora, el influencer mexicano Daniel Lechuga preocupó a sus seguidores con la noticia de que víctima de este delito en Colombia. El creador de contenido publicó un video en el que dio detalles de la terrible situación que vivió.

El tiktoker conmocionó a todos sus seguidores con esta fuerte noticia, la cual señaló como “la peor experiencia de su vida”. El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El influencer Daniel Lechuga fue secuestrado en Colombia / IG: @danlechuga

¿Qué le pasó al influencer Daniel Lechuga?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Daniel Lechuga relató que fue privado de su libertad en su viaje a Colombia. Comentó que fue a cenar y, al salir del lugar, varias personas lo interceptaron.

El creador de contenido indicó que dichos sujetos se lo llevaron por unas horas, le vaciaron sus cuentas de banco y le robaron sus pertenencias.

“Acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida, aquí en Colombia. Ayer en la noche, salí para cenar y me interceptaron unas personas”. Daniel Lechuga

Agregó: “Me soltaron hace como tres horas, a las 10 de la mañana aproximadamente. Me comenzaron a vaciar mis cuentas, fue un desma… y yo tenía mucho miedo. Se quedaron con todo”.

Entre lágrimas, Daniel Lechuga asegura que no puede regresar a México tras ser secuestrado

El joven de 23 años comentó, entre lágrimas, que afortunadamente dejó un celular en el hotel donde está hospedado, lo cual le ayudó a comunicarse con su familia y denunciar esta terrible situación en sus redes sociales.

No obstante, comentó que no ha podido regresar a México. Esto es porque no hay vuelos disponibles.

“Ya me quiero largar de aquí, ya quiero estar en mi país y quiero irme con mi mamá… No sé qué hacer”, añadió.

Al momento, Daniel Lechuga no ha dado alguna actualización con respecto a cómo se encuentra después de ser secuestrado. Se desconoce si ya regresó a México.

Así lo dijo Daniel Lechuga:

¿Quién es Daniel Lechuga?

Daniel Lechuga es un destacado creador de contenido mexicano, nacido el 26 de junio de 2001. Es conocido por sus videos de comedia y vlogs en TikTok, en los que comparte aspectos de su vida diaria, amigos y familia. Desde que lanzó su cuenta en octubre de 2020, ha acumulado más de 9.9 millones de seguidores y 517.8 millones de “me gusta” en su perfil @xxlechuga.

Además de su presencia en TikTok, Daniel es activo en Instagram bajo el usuario @danlechuga, donde cuenta con más de 966,000 seguidores y ha compartido más de 100 publicaciones.

Su contenido a menudo incluye música de artistas como Bad Bunny y Omar Varela, y ha colaborado en videos con figuras como Álvaro Díaz y Kenia Os.